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ننشر القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء القاهرة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:47 م
ننشر القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء القاهرة انتخابات نقابة الأطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى، بنقابة الأطباء الفرعية بالقاهرة، برئاسة الدكتورة سناء فؤاد الأمين العام للنقابة الفرعية، القوائم الأولية للمرشحين بالانتخابات، على مقعد نقيب المحافظة، وعضوية المجلس، وذلك بعد انقضاء المدة المحددة وهى 11 يوما من تاريخ فتح باب الترشح فى 20 يونيو الماضى.
 
وأوضحت سناء لـ"اليوم السابع"، ترشح 7 أطباء على مقعد نقيب أطباء القاهرة، وهم: شيرين صلاح الدين محمد غالب، إبراهيم إبراهيم الدسوقى حسن، إيهاب عبد المجيد لطفى حسين، إبراهيم عبد الغنى إبراهيم، عاطف السيد أحمد دنيا، منى مينا، علاء الدين إسماعيل عبد المطلب.
 
كما أعلنت النقابة الفرعية للأطباء بالقاهرة، ترشح 19 طبيب لعضوية المجلس فوق 15 سنة، وترشح 17 طبيب لعضوية المجلس تحت 15 سنة، وعلى منطقة القاهرة أكثر من 15 سنة 16 مرشحا.
 
ومن المقرر أن يتم فتح باب الطعون على قوائم المرشحين فى الفترة من 10 يوليو الجارى، وحتى الى 14  يوليو 2019، وإجراء الانتخابات يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019.
 
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نقابة الاطباء

نقابة اطباء القاهرة

نقيب اطباء القاهرة

المرشحين على مقعد نقيب اطباء القاهرة

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