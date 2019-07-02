ننشر أسماء أوائل الدبلومات الفنية بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أسماء أوائل الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة فى بيان لها قبل قليل .

وكان اوائل التعليم التجارى نظام 3 سنوات، منى عبدالعزيز البيلى بمجموع 541 درجة، وإيمان حمدان عبدالله مجموع 540 درجة ، فاتن عبدالرازق على مجموع526 درجة، منى رضا توفيق مجموع 525 درجة، سماح سليمان صالح مجموع 524 درجة.

والفندقية المتقدمة 5 سنوات ايمان محمد عبدالمنعم مجموع 320 درجة، حنان رفعت محمد مجموع 320 درجة ندى فؤاد صبحى مجموع 318 درجة، مصطفى اشرف محمود مجمموع 307 درجة شيماء محمد عبدالجواد مجموع 299 درجة.

والفندقية 3 سنوات سارة الصادق احمد 493 درجة محمود اشرف محى مجموع 493 درجة ، رضوى محمد اسماعيل مجموع479 درجة ، واسراء حافظ مسعد مجموع 473 درجة ، ومحمود يحي محمد 459 درجة، عماد ابراهيم عبد الرحمن مجموع 446درجة.

والدبلومات الزرعية رحمة على مصطفى مجموع 440 درجة فارس طارق عبدالستار 431 درجة ومريم محمد سليم مجموع 418 درجة، وعايده سالم عودة مجموع 408 درجة وايه غنمى على مجموع 405 درجة.

والدبلوم الصناعى 3 سنوات : ألاء احمد السيد مجموع 646 درجة، و امنية اسماعيل احمد مجموع 642 درجة، وعلى عبدا لله موسى مصلح مجموع 642 درجة، ومصطفى احمد حسين مجموع 629 درجة، ومحمد سالم عطية مجموع 626.

والدبلوم الصناعى 5 سنوات : اسماعيل صبرى موسى ، و محمود خالد محمود ، محمد حسن ابراهيم، اشرف رمضان بسيونى ، اسلام محمد محمد ،والدبلومات الصناعية اعداد مهنى : عمر ايمن صالح ، يوشف طارق عبدالرحمن، اشرف حسن جميل، عبدالحمن ثروت محمد، عبدالله حسنى حسن .