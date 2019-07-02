نقابة المعلمين: تأخر صرف معاشات يوليو لتعثر تجميع المبالغ المستحقة

كتبت ــ آية دعبس

قال أحمد الشربينى، وكيل النقابة العامة للمعلمين، إنه كان من المقرر أن يتم صرف معاشات أعضاء النقابة، للمُستحقين والورثة، مع بداية يوليو الجارى، إلا أن الصرف سيشهد تأخر لحين توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية الدُفعة كاملة.

وأوضح الشربينى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن دفعة معاشات يوليو تُقدر قيمتها بأكثر من 130 مليون جنيه، لافتا إلى أنه لم يتوفر لدى النقابة منها إلا مبالغ ضئيلة، لافتا إلى أن النقابة مازالت تعانى من ضعف مواردها والذى انعكس بدوره على المعاشات.

وكانت قد شهدت دفعة معاشات أعضاء نقابة المعلمين، والورثة، لشهر أبريل الماضى، تأخر فى موعد الصرف لتعثر توفير المبلغ المُستحق، مما دفع النقابة إلى صرف المعاشات على دفعتين، الأولى للأعضاء، والثانية للورثة.