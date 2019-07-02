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نقابة الأطباء البيطريين تستنكر سوء التعامل مع الجمال فى سوق برقاش

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:57 م
نقابة الأطباء البيطريين تستنكر سوء التعامل مع الجمال فى سوق برقاش معاملة غير آدمية للجمال فى سوق برقاش
كتبت آية دعبس

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استنكر الدكتور الحسينى محمد عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطرين، مقرر لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، ما تتعرض له الجمال فى سوق برقاش بالجيزة من التعذيب والمعاملة السيئة من التجار، التى وصلت لإصابة الجمال بجروح شديد فى الوجه، وباقى أنحاء الجسد والذعر الشديد من التجار والعاملين معهم.
 
وأشار الحسينى، فى بيان، إلى أن تلك الأعمال لا تقرها الإنسانية ولا الأديان السماوية ولا الأخلاق، وتتنافى مع الرحمة مع الحيوان التى تعلمناها دينيا وأخلاقيا، كما أن ثقافة الشعب المصرى بعيدة تماما عن هذا العنف والتعذيب، مطالبا بتفعيل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، ولائحته التنفيذيه 35 لسنة 1967 وجميع القرارات الوزارية الخاصة بمنع استعمال القسوة مع الحيوان.
 
وأوضح أن الصور والفيديوهات التى تم تصويرها وانتشرت بوسائل التواصل الاجتماعى لا تعبر عن شعبنا ولا أخلاقنا، فرأينا الضرب الشديد وصراخ الجمال والذعر الذى تعيشه والمعاملة غير الإنسانية من بعض هؤلاء التجار، والمنظر السىء يتكرر يوميا أمام المارة بهذا السوق.
 
وثمن الحسينى الدور الكبير الذى قام به الدكتور أشرف إسماعيل، وكيل وزارة الطب البيطرى بالجيزة ومدير إدارة الطب الوقائى، ومتابعة هذه المشكلة بعد انتشارها على السوشيال ميديا، ونزولهم للسوق واخذ التعهدات على التجار بعدم تكرار تلك المشاهد وأن تكون المعاملة جيدة مع تلك الحيوانات.
 
وطالب الحسينى بحملات مستمرة من الطب البيطرى بالجيزة وكل المسئولين على هذا السوق لضمان عدم عودة تلك الافعال المشينة. 
 
 

نقابة الاطباء البيطريين

سوق برقاش

جمال سوق برقاش

برقاش

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