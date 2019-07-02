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نقابة أطباء القاهرة: 7 مرشحين على مقعد نقيب العاصمة بالتجديد النصفى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:11 م
نقابة أطباء القاهرة: 7 مرشحين على مقعد نقيب العاصمة بالتجديد النصفى الدكتورة سناء فؤاد الأمين العام لنقابة الأطباء الفرعية بالقاهرة
كتبت ــ آية دعبس

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قالت الدكتورة سناء فؤاد، الأمين العام لنقابة الأطباء الفرعية بالقاهرة، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى، بالنقابة الفرعية، إنه بعد إغلاق باب الترشح بالانتخابات المقرر لها 11 أكتوبر المقبل، والانتهاء من تجميع أسماء المُرشحين على كافة مقاعد النقابة الفرعية، تبين أن عدد المُرشحين على مقعد نقيب أطباء القاهرة 7.
 
وأكدت سناء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم إرسال كافة القوائم الخاصة بأسماء المُرشحين إلى النقابة العامة، غدا، تمهيدا لفتح باب تلقى الطعون على المُرشحين، 10 يوليو الجارى، واستكمال كافة الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية.
 
كانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، غلق باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى، وذلك على مقاعد مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، ومقعد النقيب العام والنقباء الفرعيين، وذلك بعد انقضاء المدة المحددة وهى 11 يوما من تاريخ فتح باب الترشح فى 20 يونيو الماضى.
 
 

نقابة اطباء القاهرة

نقيب اطباء القاهرة

المرشحين بانتخابات نقابة الاطباء بالقاهرة

التجديد النصفى للاطباء

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