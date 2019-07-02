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الثلاثاء، 02 يوليه 2019 07:50 م
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نشوب حريق بشقة سكنية فى حيى غرب أسيوط دون خسائر بشرية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 07:39 م
نشوب حريق بشقة سكنية فى حيى غرب أسيوط دون خسائر بشرية حريق - أرشيفية
أسيوط _ هيثم البدرى

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شب منذ قليل، حريق ، بمنزل بمنطقة المصلى، بغرب البلد فى أسيوط ، دون وقوع أى خسائر فى الأرواح.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول، يفيد بورود بلاغ من الأهالى ، باندلاع حريق، بالدور الأخير، لاحدى المنازل  بشارع منطقة المصلى التابعه للقسم بغرب أسيوط، والعقار ملك المواطن ع ، ف مقيم بغرب البلد.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء، ومباحث قسم أول أسيوط إلى مكان الحادث، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، ولم يسفر عنه أي خسائر فى الأرواح، حيث نجحت الحمايه المدنية في السيطرة على الحريق وجاى حصر التلفيات .

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

 


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