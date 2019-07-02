"نسيتها عند الجيران".. زوج يقيم دعوى نشوز ضد زوجته لتعريض حياة رضيعته للخطر

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بزنانيىي، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وادعى قيامها بتصرفات غير أخلاقية.

وقال الزوج فى دعواه: "رغم مدة زواجنا القصيرة التى لم تتجاوز العامين، فضلت الفرار من جحيم العيش معها بسبب كسلها وتفضيلها للنوم على الحديث معى".

وتابع أحمد .ع.ف، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:"عملنا سويا فى مدرسة خاصة بالجيزة وكانت تسكن بالقرب من منزلى وعندما تقدمت لها، اشترط على أهلها كتابة شيكات لاتمام الزواج، ولكنى لم أعرف أنهم يفعلون ذلك بسبب علمهم بأخلاقها وطباعها التى يستحيل أن يتحملها رجل شرقى، لنقضى طوال مدة الزواج فى خلافات دائمة، وصلت لحد ضربها لى بسبب أننى تجرأت وأيقظتها من النوم، فقررت تركها قبل فوات الأوان ولكنى تراجعت بسبب تهديدات أهلها".

وأضاف الزوج :أنجبت منها طفلة وتحملت من أجلها ولكنى لم أستطع أن أكمل حياتى معها فأنا أشعر دائما أننى متزوج من صديقى لى وليس من امرأة بسبب رجولتها فى كل شيء .

وتابع:" مللت من الحياة بسبب إهمالها واهتمامها بالعمل أكثر منى ومن طفلتها الصغيرة، وقضاء وقتها فى الخروج والرغى مع أصدقائها دون أن تلبى احتياجات أسرتها ".

وأكمل الزوج :" أكثر خطأ ارتكبته فى حياتى عندما قررت الارتباط بها فهى شخصية مريضة، تركت نجلتى الرضيعة لدى الجيران، لتجلس مع أصدقائها 6 ساعات، وعندما عادت وجدتها لم تتناول أى رضعات وفى حالة صحية صعبة، وكادت أن تفقد حياتها بسبب أهمالها".