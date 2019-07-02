ندوة الاقتصاد الرقمى: ٤٦ مليون مستخدم للإنترنت فى مصر

كتب عبد الحليم سالم

أكد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، والمجلس المصرى للتعاون الدولى، أن مصر لحقت مؤخرا بقطار التحول الرقمى، حيث تمتلك قدرات تؤهلها لتكون مركزا اقليميا ولاعبا أساسياً فى هذا المجال،بالرغم من تأخرنا كثيرا فيه، لكن المهم أن نستمر، والا نتوقف بعض النظر عن السرعة

وقال رسلان فى ندوة الاقتصاد الرقمى الفرص، والتحديات مساء اليوم، بحضور قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انه منذ إنشاء وزارة الاتصالات عام 1999 ، ومصر تتبنى استراتيجيات هامة لبناء مجتمع المعلومات بداية من مبادرات الإنترنت المجاني قبل 16عاما، ثم إنشاء القرية الذكية، وحاسب لكل بيت ، مما ترتب عليه انه اصبح لدينا 46 مليون مستخدم للإنترنت و٩٥ مليون مشترك بالمحمول وملايين المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعى.

وقال رسلان انه بالرغم من الانطلاق، إلا أن هناك بعض التحديات منها نقص الوعي، وإنعدام الثقة فى التعاملات الإلكترونية، وضعف البنية التحتية فى بعض المناطق مما يتطلب التعامل معها.