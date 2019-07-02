سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

نتنياهو يكرم ضباطا بالموساد شاركوا فى سرقة الأرشيف النووى الإيرانى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:08 م
نتنياهو يكرم ضباطا بالموساد شاركوا فى سرقة الأرشيف النووى الإيرانى بنيامين نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أوفير جندلمان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية للإعلام العربى، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو سيكرم اليوم ضباطا من جهاز الموساد شاركوا فى عمليات نفذها الجهاز خلال السنوات الماضية .

 

وأضاف "جندلمان"، أنه من بين المكرمين ضباط شاركوا فى عملية سرقة الأرشيف النووى الإيراني السري من قلب طهران ونقله إلى إسرائيل .

 

 وتابع قائلا : "سيتلقون اليوم جائزة أمن إسرائيل تقديرا لدورهم الكبير في هذه العملية الجريئة التي أثبتت أن ما يعتبر مستحيلا هو ممكن وما يعتبر سريا فهو مكشوف لنا تماما".

 

 


بنيامين نتنياهو

اسرائيل

تل ابيب

الموساد

ايران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قبل 90 يوما من انتخابات الكنيست.. الصقور تعود من جديد إلى المعترك السياسى بعد هجرتها.. إيهود بارك يشكل حزبا سياسيا جديدا لإنهاء مسيرة نتنياهو السياسية.. وليفنى تدرس التحالف مع حزب "أزرق - أبيض"

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:30 م

نتنياهو: يهدد بشن عملية عسكرية فى غزة بحجة وقف التدهور الأمنى

الأحد، 30 يونيو 2019 01:07 م

كاريكاتير إسرائيلى: نتنياهو طفل صغير يريد امتلاك كل شىء

الأحد، 30 يونيو 2019 12:33 م

نتنياهو: إيران تريد إبادتنا ولن نسمح لها بامتلاك أسلحة نووية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة