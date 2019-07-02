نتنياهو يكرم ضباطا بالموساد شاركوا فى سرقة الأرشيف النووى الإيرانى

كتب- هاشم الفخرانى

قال أوفير جندلمان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية للإعلام العربى، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو سيكرم اليوم ضباطا من جهاز الموساد شاركوا فى عمليات نفذها الجهاز خلال السنوات الماضية .

وأضاف "جندلمان"، أنه من بين المكرمين ضباط شاركوا فى عملية سرقة الأرشيف النووى الإيراني السري من قلب طهران ونقله إلى إسرائيل .

وتابع قائلا : "سيتلقون اليوم جائزة أمن إسرائيل تقديرا لدورهم الكبير في هذه العملية الجريئة التي أثبتت أن ما يعتبر مستحيلا هو ممكن وما يعتبر سريا فهو مكشوف لنا تماما".