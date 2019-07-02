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نتنياهو: ترامب كان على علم بمهمة إسرائيلية لجلب وثائق نووية إيرانية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 08:48 م
نتنياهو: ترامب كان على علم بمهمة إسرائيلية لجلب وثائق نووية إيرانية رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
رويترز

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إنه أبلغ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مسبقا بما وصفته إسرائيل بمهمة للمخابرات فى طهران العام الماضى للاستيلاء على وثائق نووية إيرانية سرية.

وكان نتنياهو أعلن فى أبريل 2018 أن فريقا من جهاز الموساد نجح فى الاستيلاء على آلاف الوثائق السرية من إيران والتي أثبتت انتهاج إيران فى السابق برنامجا للأسلحة نووية. واستند ترامب لتلك الوثائق عندما اتخذ قرارا في الشهر التالي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015.

وتنفي إيران أنها سعت من قبل لامتلاك أسلحة نووية واتهمت إسرائيل باختلاق مهمة طهران والوثائق السرية.

وقال نتنياهو، بينما كان يمنح اليوم الثلاثاء جائزة الأمن القومي الإسرائيلي لفريق الموساد الذي استولى على تلك الوثائق، إنه ناقش تلك العملية مع ترامب قبل تنفيذها وذلك عندما التقى معه خلال منتدى دافوس في يناير 2018.

 

 


نتنياهو

إسرائيل

ترامب

إيران

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