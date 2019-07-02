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مواطن يسرق حقيبة نقود من موظف قبل وضعها فى بنك بالعوامية بالأقصر

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:26 م
مواطن يسرق حقيبة نقود من موظف قبل وضعها فى بنك بالعوامية بالأقصر أموال - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أقدم أحد المواطنين خلال تواجده داخل أحد البنوك بمنطقة العوامية بوسط مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، على سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى من موظف داخل البنك قبل وضعها داخل ماكينة الصرف الآلى، وفر هاربًا فى الحال واستقل دراجة بخارية متوقفة خارج البنك، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة لمعرفة هوية المتهم من كاميرات المراقبة لسرعة ضبطه، وتولت النيابة التحقيق.

 

والبداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بقيام أحد المواطنين خلال تواجده داخل البنك خطف حقيبة من موظف قبل وضعها داخل ماكينة الصراف الآلى وهرب فى الحال، وانتقلت قوة أمنية وتم فحص كاميرات المراقبة وتحديد هوية المتهم وجارى ملاحقته للقبض عليه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


محافظه الاقصر

امن الاقصر

مديرية امن الاقصر

ماكينات الصراف الالى

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