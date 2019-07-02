مواطن بالدقهلية يتبرع بـ4 شقق لإقامة مجمع خدمات لقرية العزاوى

الدقهلية شريف الديب

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على تبرع أحد المواطنين بأربع شقق سكنية، لإقامة مجمع خدمات لقرية العزاوى التابعة لمركز ومدينة السنبلاوين، يضم وحدة تضامن إجتماعي، ومكتب تموين، ومكتب بريد ومكتب سجل مدنى.

ووجه محافظ الدقهلية، لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بقبول التبرع، وسرعة البدء فى تقديم الخدمة للمواطنين، تيسيرًا عليهم بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجه محافظ الدقهلية، لرئيس مركز ومدينة تمي الإمديد، بالبحث عن مكان بديل لمحول كهرباء قرية الربع بالتنسيق مع شركة الكهرباء، بعد أن تضرر أحد المواطنين من وضع المحول على أرضه الخاصة، مما يترتب على ذلك ضرر يلحق به.

وقال شاروبيم، إن الدولة تحترم الحقوق والملكيات الخاصة، ولا يمكن التعدي عليها، إلا اذا تبرع بها صاحبه من أجل المصلحة العامة، أو تم دفع تعويض مقابل ذلك بالسعر المقرر دون وقوع أي ضرر علي المواطن.

جاء ذلك، خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين، الذى عقده محافظ الدقهلية، صباح اليوم، بحضور عدد من وكلاء الوزارة وروساء المراكز والمدن، والأحياء ومديري الإدارات بالمحافظة.