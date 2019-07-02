سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

مواطن بالدقهلية يتبرع بـ4 شقق لإقامة مجمع خدمات لقرية العزاوى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:40 م
مواطن بالدقهلية يتبرع بـ4 شقق لإقامة مجمع خدمات لقرية العزاوى الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على تبرع أحد المواطنين بأربع شقق سكنية، لإقامة مجمع خدمات لقرية العزاوى التابعة لمركز ومدينة السنبلاوين، يضم وحدة تضامن إجتماعي، ومكتب تموين، ومكتب بريد ومكتب سجل مدنى.
 
ووجه محافظ الدقهلية، لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بقبول التبرع، وسرعة البدء فى تقديم الخدمة للمواطنين، تيسيرًا عليهم بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.
 
ووجه محافظ الدقهلية، لرئيس مركز ومدينة تمي الإمديد، بالبحث عن مكان بديل لمحول كهرباء قرية الربع بالتنسيق مع شركة الكهرباء، بعد أن تضرر أحد المواطنين من وضع المحول على أرضه الخاصة، مما يترتب على ذلك ضرر يلحق به. 
 
وقال شاروبيم، إن الدولة تحترم الحقوق والملكيات الخاصة، ولا يمكن التعدي عليها، إلا اذا تبرع بها صاحبه من أجل المصلحة العامة، أو تم دفع تعويض مقابل ذلك بالسعر المقرر دون وقوع أي ضرر علي المواطن.
 
جاء ذلك، خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين، الذى عقده محافظ الدقهلية، صباح اليوم، بحضور عدد من وكلاء الوزارة وروساء المراكز والمدن، والأحياء ومديري الإدارات بالمحافظة.
 
 

محافظه الدقهليه

لقاء المواطنين

التضامن الاجتماعى

وزاره التموين

مكتب بريد

سجل مدنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة