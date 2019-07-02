ممثلة هندية مسلمة تثير ضجة بعد اعتزالها لدوافع دينية

رويترز

أثارت ممثلة هندية مسلمة ضجة فى الهند باعتزالها التمثيل قائلة إنه يحيد بها عن طريق الإيمان. كانت زايرا وسيم (18 عاما) التى اشتهرت بدورها في فيلم (دانجال) عام 2016 قد أعلنت اعتزالها التمثيل يوم الأحد.

وقالت "هذا المجال جلب لى بالتأكيد الكثير من الحب والدعم والإشادة، لكنه قادنى كذلك إلى طريق الجهل فابتعدت فى سكون ودون وعى عن الإيمان".

وكتبت تدوينات متزامنة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى قالت فيها "مع استمرارى فى العمل فى أجواء تتعارض دوما مع إيمانى أصبحت علاقتى بديني مهددة".

وجلبت تدوينتها على موقع إنستجرام وحده أكثر من 27 ألف تعليق. وأكد مدير أعمالها الخبر.

كان آخر فيلم لزايرا وسيم هو فيلم (نجمة في السر) من إنتاج عام 2017 والتي لعبت فيه دور صبية مسلمة تغني في السر لأن أباها ما كان ليسمح لها بذلك.