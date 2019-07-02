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ممثلة الرئيس الروسى: الحرب على الإرهاب أولوية موسكو فى قمة العشرين

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:15 م
ممثلة الرئيس الروسى: الحرب على الإرهاب أولوية موسكو فى قمة العشرين بوتين
أ ش أ

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 قالت ممثلة الرئيس الروسي لدى مجموعة العشرين، سفيتلانا لوكاش، اليوم الثلاثاء، إن مكافحة الترويج للإرهاب والتطرف على الإنترنت يقع ضمن أولويات أجندة روسيا في مجموعة العشرين.
 
وأضافت لوكاش، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن أجندة روسيا في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية الجمعة الماضية تضمنت أيضًا النظام الضريبي عبر الأسواق ذات الصلة بالتقنيات الرقمية الحديثة.
 
وأوضحت أن من أهم الإنجازات التي شهدتها القمة هي ضمان أمن مستخدمي الإنترنت بالأخص فيما يتعلق بتجنب التهديدات الإرهابية عند استخدام منصات على الإنترنت.
 
ورغم اختلاف النهج الذي تتبعه الدول الأعضاء في مجموعة العشرين فيما يخص تنظيم استخدام الإنترنت، إلا أن الجميع اتفق خلال القمة على أن الحرب على الإرهاب والتطرف هي هدف كل دولة، بحسب الوكالة. 

بوتين

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مجموعة العشرين

التطرف

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