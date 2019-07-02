مكتب التنسيق: إعفاء 1500 الأوائل بالثانوية العامة من قواعد التوزيع الجغرافى

;كتب وائل ربيعى

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على زيادة عدد الطلاب المعفيين من قواعد التوزيع الجغرافى من أوائل الثانوية العامة من 900 طالب إلى 1500 طالب.

وأضاف عطا لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم توزيع الطلاب المعفيين من قواعد التوزيع الجغرافى بواقع 500 طالب من أوائل الشعبة العلمية و500 طالب من أوائل الشعبة الهندسية و500 طالب من أوائل الشعبة الأدبية، موضحا أنه سيتم العمل بنفس قواعد تنسيق العام الماضى خلال تنسيق 2019.