سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

مكتب التنسيق: إعفاء 1500 الأوائل بالثانوية العامة من قواعد التوزيع الجغرافى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:05 م
مكتب التنسيق: إعفاء 1500 الأوائل بالثانوية العامة من قواعد التوزيع الجغرافى السيد عطا - رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بالتعليم العالى
;كتب وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على زيادة عدد الطلاب المعفيين من قواعد التوزيع الجغرافى من أوائل الثانوية العامة من 900 طالب إلى 1500 طالب.
 
وأضاف عطا لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم توزيع الطلاب المعفيين من قواعد التوزيع الجغرافى بواقع 500 طالب من أوائل الشعبة العلمية و500 طالب من أوائل الشعبة الهندسية و500 طالب من أوائل الشعبة الأدبية، موضحا أنه سيتم العمل بنفس قواعد تنسيق العام الماضى خلال تنسيق 2019.
 
 

مكتب التنسيق

اوائل الثانوية العامة

قواعد التوزيع الجغرافى

التعليم العالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رسميا.. اختبارات القدرات لطلاب الثانوية تنطلق 6 يوليو المقبل وحتى 20 من نفس الشهر.. التعليم العالى: التقديم إلكترونيا ولا طلبات ورقية بالكليات.. مكتب التنسيق: لن يعتد بأى نتائج بعد إغلاق الموقع الإلكترونى

الأحد، 16 يونيو 2019 02:49 م

مكتب التنسيق يعلن زيادة عدد الرغبات لـ75 رغبة بدلا من 60 بتنسيق 2019.. اختبارات القدرات تنطلق بعد امتحانات الثانوية العامة ولمدة 15 يومًا.. والمرحلة الأولى للتنسيق تبدأ خلال 72 ساعة من إعلان النتيجة بالمدارس

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:04 ص

الحكومة تنفى 10 شائعات فى 7 أيام.. لا تسريح لموظفين بعد الانتقال للعاصمة الإدارية.. "خليها تصدى" لم توفر 12 مليار دولار للدولة.. مكتب التنسيق لن يلغى.. والإسكندرية لم ترفع أسعار تذاكر حدائق المنتزه.. فيديو

الخميس، 07 فبراير 2019 02:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة