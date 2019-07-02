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مفتى الجمهورية يندد بافتتاح الاحتلال الإسرائيلى "نفق الحجاج"

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:18 ص
مفتى الجمهورية يندد بافتتاح الاحتلال الإسرائيلى "نفق الحجاج" الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية
كتب لؤى على

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ندد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلى بافتتاح ما يسمى "نفق طريق الحجاج" فى البلدة القديمة أسفل بلدة سلوان فى مدينة القدس المحتلة باتجاه المسجد الأقصى المبارك، ضمن المخططات الصهيونية الرامية لتغيير هوية القدس والحرم القدسى الشريف والمواقع الملاصقة له.
 
وقال مفتى الجمهورية فى بيانه اليوم الثلاثاء: نرفض كل المخططات والمحاولات التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى لتغيير هوية القدس والمسجد الأقصى المبارك، ونعلن رفضنا بشكل قاطع لأية إجراءات وخطوات تقوم بها سلطات الاحتلال لفرض سيطرتها على مدينة القدس الشريف وطمس هويتها.
 
وأضاف المفتى: نجدد رفضنا ونحذر مجددًا من خطورة كافة أشكال الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال أسفل مدينة القدس وخاصة المسجد الأقصى المبارك وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا ومباشرًا للمسجد في إطار مخططات الاحتلال الإسرائيلى
.
ودعا مفتى الجمهورية إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولى والمنظمات الإقليمية والدولية للتدخل الفوري من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس ومقدساتها، كما دعا العالم الإسلامى بكافة منظماته وهيئاته وكافة منظمات الأمم المتحدة المختصة وفى مقدمتها (اليونسكو) لوقف تنفيذ المخططات الإسرائيلية التي تمثل تهديدًا خطيرًا للمسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.
 
وأكد مفتى الجمهورية أن أعمال الحفر أسفل المسجد الأقصى المبارك وفى محيطه وفى البلدة القديمة بالقدس المحتلة، التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة ما تسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية، تمثل تهديدًا خطيرًا للمسجد الأقصى في ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لتهويد مدينة القدس المحتلة، وتغيير معالمها، وطمس هويتها الحقيقية.
 
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد افتتحت "نفق طريق الحجاج" وشارك في افتتاحه كل من سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والموفد الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، بدعوة من جمعية (إلعاد) الاستيطانية.

طريق الحجاج

مفتى الجمهورية

دار الافتاء

فلسطين

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