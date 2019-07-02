معلومة اقتصادية .. هل تعلم أن برميل النفط يحتوى على 158,9 لتر

كتبت – مروة الغول

النفط يعد أكثر السلع تداولاً بالعالم لمجموعة من الأسباب منها أنه تقييم للأداء الأقتصادى لدول العالم، وكذلك لحجم الناتج القومى، وأيضا لتأثره بالعلاقات السياسية والدولية بين دول العالم، والسؤال الذى يطرح نفسه، ويتسأل عنه الجميع، هو وحدة قياس النفط ، وهى برميل النفط، وهى وحدة قياسية أمريكية، تبلغ 158,98723 لترا، أو ما يعادل42 جالونا من النفط الخام، كما يدخل برميل النفط ايضا قياس نسبة الغاز الطبيعي المتواجدة في النفط .

وفيما يتعلق بوحدة القياس الخاصة بالسوائل غير النفطية، فهى تساوى 31,5 جالون، وتختلف مكونات البرميل، بحسب الكميات فمثلا البرميل يساوي 70 لتر بنزين ويساوي 32 لترمن الديزل و 15 لتر من الكيروسين، 42 لتر من المواد الأخرى.

تختلف مكونات برميل النفط الخام، بحسب النسب والتى كانت كالتالي 44% بنزين، 20% ديزل و 9% كيروسين، و27% المواد الأخرى، هي غاز مسال وغير مسال، فحم بترولي وزيت وقود، وأسفلت وشحوم، ومواد سائلة ومواد بتروكيميائيةن وتتفاوت هذه الكميات والنسب بأجزاء بسيطة حسب نوع النفط نفسة أما فيما يتعلق بالتكلفة المضافة فتبلغ لكل برميل ما يساوي 12% تكلفة التكرير و12% تكلفة التوزيع.

ويوجد نوعان من النفط الخام، وهو الأكثر تداولاً، وهما خام برنت، وخام غرب تكساس الوسيط، وهناك مجموعة من الاختلافات بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، وتتضمن تلك الاختلافات موقع الاستخراج، ونسبة الكبريت وبورصات وتوقيتات التداول، حيث يتم استخراج خام غرب تكساس الوسيط من حقول النفط فى الولايات المتحدة، ويتم استخراجه بشكل أساسى من تكساس ولويزيانا وداكوتا الشمالية، ثم نقله عبر خط أنابيب إلى كوشينج، بولاية أوكلاهوما للتسليم.

أما فيما يتعلق بخام برنت فيتم استخراجه من حقول النفط فى بحر الشمال وهو عبارة مزيج من "زيوت خام برنت وفورتيز و أوزبيرج ووإيكوفيسك.