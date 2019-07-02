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بمسرح عمليات البحر المتوسط..

مصر وفرنسا تنفذان التدريب البحرى الجوى المشترك "رمسيس 2019 "

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:54 ص
مصر وفرنسا تنفذان التدريب البحرى الجوى المشترك "رمسيس 2019 " التدريب البحرى الجوى المشترك " رمسيس 2019 "
كتب زكى القاضى

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فى إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة لتعزيز ودعم التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة، انطلقت فعاليات التدريب المشترك البحرى الجوى المصرى الفرنسى "رمسيس 2019"، بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية، والقوات الخاصة البحرية لكل من مصر وفرنسا، والذى يستمر لعدة أيام بجمهورية مصر العربية.

يشارك من الجانب الفرنسى حاملة المروحيات الفرنسية (شارل ديجول)، والمجموعة القتالية المصاحبة لها، وعناصر من القوات الخاصة البحرية الفرنسية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز (رافال) والهل المسلح.

ويشارك من الجانب المصرى، تشكيل بحرى من الفرقاطات ولنشات الصواريخ الحديثة، وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز (إف – 16) المتعددة المهام والطائرات المقاتلة طراز (رافــال).

يشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التى تساهم فى توحيد المفاهيم العملياتية، والقدرة على قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة، كما يهدف التدريب إلى صقل مهارات أطقم القوات البحرية / الجوية المشاركين، وتبادل الخبرات القتالية والميدانية، والاستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف .

يأتي التدريب، فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، وإظهار ما وصلت إليه القوات المشاركة من قدرة قتالية عالية، ومستوى راق من التدريب، لمواجهة التحديات التى تواجه الأمن البحرى بالمنطقة، وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط.

 


رمسيس ٢٠١٩

القوات المسلحة

الجيش المصرى

تدريبات مشتركة

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