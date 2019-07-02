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مصرع 27 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة فى الهند

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:01 ص
مصرع 27 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة فى الهند أمطار الهند
(رويترز)

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أسفرت الأمطار الغزيرة عن انهيار جدران مبان فى الهند مما أودى بحياة 27 شخصا اليوم الثلاثاء، وتسبب سوء الأحوال الجوية لليوم الثانى على التوالي فى تعطيل خدمات السكك الحديدية والملاحة الجوية فى العاصمة المالية مومباى واضطر المسئولون إلى إغلاق مدارس ومكاتب لكن الأسواق ظلت مفتوحة.

وخلال موسم الأمطار الموسمية الذي يمتد بالهند من يونيو إلى سبتمبر، تشهد البلاد حوادث مميتة نتيجة انهيار مبان وجدران إذ تضعف الهياكل ذات البنية الضعيفة.

وقال مسؤول في خدمات الإطفاء إن الأمطار الغزيرة أسفرت عن انهيار جدار فوق أكواخ مبنية على سفح تلة في ضاحية مالاد بغرب مومباي في حادث راح ضحيته 18 شخصا.

وأضاف "لا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة. أنقذنا أكثر من 24 شخصا حتى الآن".

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم إثر انهيار جدار في مدرسة بمدينة كاليان التي تبعد 42 كيلومترا إلى الشمال من مومباي.

وفي مدينة بوني الغربية القريبة، قال مسؤول إطفاء إن ستة أشخاص قُتلوا بسبب انهيار جدار اليوم الثلاثاء بعد حادثة مشابهة يوم السبت راح ضحيتها 15 شخصا.

وسقطت الأمطار بمعدل يزيد عن 300 ملليمتر على مدى 24 ساعة في بعض المناطق بمدينة مومباي فغمرت المياه الشوارع وقضبان السكك الحديدية مما أدى لتعليق بعض خدمات القطارات التي يستخدمها الملايين في الضواحي يوميا للوصول إلى أشغالهم.

 


الهند

امطار

مومباى

مدينة بونى

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