سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

مستشار صندوق النقد السابق: 100 مليون صحة استثمار بالعنصر البشري وثمار إصلاح

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:02 ص
مستشار صندوق النقد السابق: 100 مليون صحة استثمار بالعنصر البشري وثمار إصلاح الدكتور فخري الفقى
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور فخري الفقى، مستشار صندوق النقد السابق، إن ميزانية دعم المحروقات فى الموازنة العامة للدولة قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت تصل إلى 150 مليار جنيه لدعم المحروقات، وبعد البرنامج انخفضت إلى 90 مليار خلال عامين، وخلال عام ستصل إلى 55 مليار.
 
وتابع الفقي، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية ONE، أن بنزين 95 و92 يجب أن يكونوا صفر دعم خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن معدل النمو وصل 5،5 ، والاقتصاد أصبح يخلق فرص عمل وقادر على 750 ألف فرصة، والأعوام القادمة ستزيد إلى 900 ألف ومعدل البطالة ستقل.
 
وأضاف مستشار صندوق النقد السابق، أن حملة 100 مليون صحة هى استثمار فى رأس المال البشري، والحملة تحمى رأس المال البشري المصري من الانهيار، وذلك من ثمار الإصلاح الاقتصادي، وكذلك برنامج تكافل وكرامة، قائلا:"عندما شاهدت فيلم الممر كان رائعا والفنان أحمد فلوكس كان فى غاية الروعة ودوره كان رائعا".

الدكتور فخري الفقى

صندوق النقد

الموازنة العامة

الاصلاح الاقتصادى

برنامج الاصلاح

100 مليون صحة

تكافل وكرامه

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع عدد المتهمين فى "خلية الأمل" لـ 18 متهماً بينهم 13 محبوسا.. النيابة تواصل التحقيقات وتنتدب لجان فنية لتفريغ " هواتف ومحتويات أجهزة اللاب توب " الخاصة بالمتهمين .. وتحدد 7 يوليو لنظر تجديد الحبس

ارتفاع عدد المتهمين فى "خلية الأمل" لـ 18 متهماً بينهم 13 محبوسا.. النيابة تواصل التحقيقات وتنتدب لجان فنية لتفريغ " هواتف ومحتويات أجهزة اللاب توب " الخاصة بالمتهمين .. وتحدد 7 يوليو لنظر تجديد الحبس

التحالف العربى: هجوم إرهابى لمليشيا الحوثى يستهدف مطار أبها الدولى بالسعودية

التحالف العربى: هجوم إرهابى لمليشيا الحوثى يستهدف مطار أبها الدولى بالسعودية

مصدر مقرب من طارق حامد يكشف حقيقة تلقيه عرضاً فرنسياً

مصدر مقرب من طارق حامد يكشف حقيقة تلقيه عرضاً فرنسياً

فيديو.. طه إسماعيل VS الحاجى ضيوف.. صلاح أفضل أم مانى ؟

فيديو.. طه إسماعيل VS الحاجى ضيوف.. صلاح أفضل أم مانى ؟

المعارضة القطرية تستعد لكشف " تظيم الحمدين" أمام العالم .. جولات أوربية لفضح انتهاكات "تميم"..وعضو فى الأسرة الحاكمة يتوعد بمحاكمة " أمير الإرهاب " دوليا .." تقرير " : 80 % من عائلة الأمير غير راضية عنه

المعارضة القطرية تستعد لكشف " تظيم الحمدين" أمام العالم .. جولات أوربية لفضح انتهاكات "تميم"..وعضو فى الأسرة الحاكمة يتوعد بمحاكمة " أمير الإرهاب " دوليا .." تقرير " : 80 % من عائلة الأمير غير راضية عنه

زيادة إنتاج القطاع السياحى لـ279 مليار جنيه فى خطة 2019/2020

زيادة إنتاج القطاع السياحى لـ279 مليار جنيه فى خطة 2019/2020

مستشار صندوق النقد السابق: 100 مليون صحة استثمار بالعنصر البشري وثمار إصلاح

مستشار صندوق النقد السابق: 100 مليون صحة استثمار بالعنصر البشري وثمار إصلاح

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. محتجون بهونج كونج يصدرون إعلانا بمطالبهم.. إسرائيل تسلم جثمان شهيد فلسطينى.. مرسوم عراقى يقلص نفوذ الفصائل المسلحة.. وكندا تحقق بجريمة كراهية ضد مسلمة

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. محتجون بهونج كونج يصدرون إعلانا بمطالبهم.. إسرائيل تسلم جثمان شهيد فلسطينى.. مرسوم عراقى يقلص نفوذ الفصائل المسلحة.. وكندا تحقق بجريمة كراهية ضد مسلمة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية تختار يسرا ومحمد حفظى ضمن أعضاء لجنة الأوسكار

أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية تختار يسرا ومحمد حفظى ضمن أعضاء لجنة الأوسكار

Hulu تكشف عن ملامح الحلقة القادمة من The Handmaid's Tale

Hulu تكشف عن ملامح الحلقة القادمة من The Handmaid's Tale

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة