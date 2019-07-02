مسئول بالتمثيل التجارى: نستهدف 12 دولة أفريقية لزيادة الصادرات الفترة القادمة

كتب – إسلام سعيد

كشف مصدر مسئول بالتمثيل التجارى، أن مصر تسعى لاستهداف 12 دولة افريقية للبدء فى العمل عليها بشكل مكثف كمرحلة أولى لزيادة الصادرات لها، لافتا إلى أنه يتم العمل على مجموعة دول فى الشرق، وهى إثيوبيا ورواندا وأوغندا وزامبيا وتنزانيا وكينيا، وفى الغرب نيجيريا والسنغال وساحل العاج والجابون وغانا وبنين.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه تم اختيار هذه الدول بناء على عدة مقومات أهمها النمو الاقتصادى للدولة وترتيبها فى مؤشر مناخ الأعمال، إضافة وجود تعاون اقتصادى وتجارى فعلى مع مصر، الأمر الذى سيسهل من تعزيز هذا التعاون وزيادته خلال هذه المرحلة.

وأكد أن خطة التمثيل التجارى تدعم عدد من البعثات الترويجية فى قطاعات مختلفة، بالتعاون مع المجالس التصديرية، حيث تم خلال الفترة الماضية تسيير عدد من البعثات الترويجية لكل من المجلس التصديرى للسلع الهندسية ومواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية واتحاد الصناعات لكل من أثيوبيا وغانا وتنزانيا واوغندا.

وكشف عن تسيير عدد من البعثات القطاعية الأخرى لباقى دول القارة خلال عام 2019، فلدينا عدد بعثات تجارية غير مسبوق خلال العام الجارى، وسنحقق أرقام كبيرة لعدد البعثات، خلال الربع الأول من العام الجارى تم تسيير 10 بعثات لدولة كينيا منفردة، ونسعى للاستمرار لما بعد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.