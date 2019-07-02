قام الدكتور جمال سلامة، مدير عام فرع التأمين الصحي بالشرقية، اليوم، بجولة تفقدية لمدرسة ومعهد تمريض مستشفي العاشر من رمضان، وذلك لمتابعة المتقدمين للالتحاق بمدرسة التمريض لهذا العام، والتاكيد على الالتزام بشروط الوزارة فى هذا الصدد وقبول جميع المتقدمين مع الالتزام بالتعليمات المحددة من قبل الوزارة.

كما قام بالمرور علي مستشفى العاشر من رمضان، وتفقد أقسام الأستقبال والداخلى والرعاية المركزة ووحدة الكلى والأشعة والتعقيم والمعمل وذلك لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمرضى، كما قام بتفقد المركز الطبى بالحى التاسع لمتابعة أعمال التطوير والاطمئنان على الانتهاء من التجهيزات الجارية بالمركز ومتابعة ماتم انجازة تمهيدا لتشغيله خلال الأسبوع القادم.



مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاشر من رمضان ومدرسة التمريض



مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاشر من رمضان ومدرسة التمريض



مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاشر من رمضان ومدرسة التمريض



مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاشر من رمضان ومدرسة التمريض



مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاشر من رمضان ومدرسة التمريض



مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاشر من رمضان ومدرسة التمريض