سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاشر من رمضان ومدرسة التمريض

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:15 م
مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاشر من رمضان ومدرسة التمريض مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاشر من رمضان ومدرسة التمريض
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام الدكتور جمال سلامة، مدير عام فرع التأمين الصحي بالشرقية، اليوم، بجولة تفقدية لمدرسة ومعهد تمريض مستشفي العاشر من رمضان، وذلك لمتابعة المتقدمين للالتحاق بمدرسة التمريض لهذا العام، والتاكيد على الالتزام بشروط الوزارة فى هذا الصدد وقبول جميع المتقدمين مع الالتزام بالتعليمات المحددة من قبل الوزارة.

كما قام بالمرور علي  مستشفى العاشر من رمضان، وتفقد أقسام الأستقبال والداخلى والرعاية المركزة ووحدة الكلى والأشعة والتعقيم والمعمل وذلك لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمرضى، كما قام بتفقد  المركز الطبى بالحى التاسع لمتابعة أعمال التطوير والاطمئنان على الانتهاء من التجهيزات الجارية بالمركز ومتابعة ماتم انجازة تمهيدا لتشغيله خلال الأسبوع القادم.

 

مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاشر من رمضان ومدرسة التمريض (1)
مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاشر من رمضان ومدرسة التمريض

 

مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاشر من رمضان ومدرسة التمريض (2)
مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاشر من رمضان ومدرسة التمريض

 

مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاشر من رمضان ومدرسة التمريض (3)
مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاشر من رمضان ومدرسة التمريض

 

مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاشر من رمضان ومدرسة التمريض (4)
مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاشر من رمضان ومدرسة التمريض

 

مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاشر من رمضان ومدرسة التمريض (5)
مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاشر من رمضان ومدرسة التمريض 
 
مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاشر من رمضان ومدرسة التمريض (6)
مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاشر من رمضان ومدرسة التمريض

 

مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاشر من رمضان ومدرسة التمريض (7)
مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاشر من رمضان ومدرسة التمريض 

 

 


الشرقية

العاشر من رمضان

مدير التامين الصحي

مدرسة تمريض العاشر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة