محافظ كفرالشيخ يطلق مبادرة للجمع السكنى للقمامة وتكوين شركات صغيرة للشباب

كفر الشيخ – محمد سليمان

اطلق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، مبادرة للجمع السكنى للقمامة تحت شعار "كفرالشيخ نظيفة بأهلها"، كما أعلن عن اطلاق مبادرة لتكوين شركات صغيرة للشباب للجمع المنزلى والفصل من المنبع للقمامة ومنحهم قروض ميسرة من برنامج مشروعك.

قال محافظ كفرالشيخ: "ندعم بكل ما لدينا من إمكانيات تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بكفر الشيخ، وستقوم المحافظة بتنفيذ كل الالتزامات من جانبها في إطار كامل من التعاون مع وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المخلفات والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إسماعيل، الاستشارى التنفيذى بالبرنامج ونائب رئيس فريق العمل البرنامج الوطني بمحافظة كفرالشيخ، وروث إيرلبك، مدير وكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ بالقاهرة، وهاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتور أحمد مصطفى، خبير إدارة المخلفات وخبير البنك الدولى، والمهندس صفوت سليمان، استشاري البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدكتور معتز فرج، المنسق الوطني لمحافظة كفرالشيخ والغربية، والمهندس أحمد شومان، الاستشارى التنفيذى للبرنامج الوطنى بمحافظة الغربية، والدكتور فؤاد عبدالله، إستشارى التنمية البشرية والتدريب، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن تطبيق منظومة النظافة مسئولية جماعية للدولة والمواطن معاً تجاه حماية البيئة والصحة العامة للمواطنين، لافتاً أن تطبيق منظومة النظافة يعد من الملفات المعقدة حيث أن مسئولية النظافة لا تقع على عاتق الدولة فقط ولكن المواطن والمجتمع المدنى شريك أساسى وفاعل فى تطبيق المنظومة وله دور حقيقي في الحفاظ على البيئة، وكانت محافظة كفرالشيخ أول محافظة يتم تنفيذ البرنامج بها ضمن 4 محافظات على مستوى الجمهورية، وهى" كفرالشيخ، والغربية، وأسيوط، وقنا".

وتتضمن المشروعات إنشاء مصنع تدوير للمخلفات بمدينة كفرالشيخ، وإنشاء مصنع تدوير بمدينة مطوبس، وإنشاء مصنع تدوير بمدينة دسوق، كما سيتم إقامة مصنع لتدوير القمامة صديق للبيئة بتل الضبعة بشابه على مساحة 15 فداناً، ضمن خطة المحافظة لإنشاء 3 مصانع جديدة لتدوير القمامة بمراكز كفر الشيخ ودسوق ومطوبس، فضلاً عن تطوير مصنعي بيلا وسيدي سالم، ومدفن صحى على مساحة حوالي 91 فداناً بشمال المحافظة، بالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع وزارة البيئة، والاتحاد الأوروبى "EU"، بنك التعمير الألمانى "KFW"، ووكالة التعاون الدولى الألمانية "GIZ"، وهيئة المعونة السويسرية "SECO" .

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه أطلق مبادرة لتكوين شركات صغيرة للشباب للجمع المنزلي والفصل من المنبع للقمامة ومنحهم قروض ميسرة من برنامج مشروعك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتعظيم القيمة الاقتصادية وحماية البيئة، وستشهد محافظة كفرالشيخ خلال الفترة القليلة القادمة إقامة أول 10 شركات للجمع المنزلى، لافتاً إلى أن محافظة كفرالشيخ كانت الأكثر استفادة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وتطبيقاً له ودعم منظومة النظافة بأسطول من السيارات والمعدات الحديثة وإنشاء وحدة التدخل السريع دعما للخدمات وتحسيناً للبيئة، حيث يبقى المواطن هو سر نجاح تطبيق منظومة النظافة الجديدة بالمحافظة وشريك أساسي في حماية البيئة.

وأعلن محافظ كفرالشيخ، عن طرح كراسات الشروط والمواصفات للجمع المنزلى للقمامة للشركات الكبرى، فضلاً عن طرح كراسات الشروط والمواصفات للتخلص من التراكمات السابقة والمقالب الوسيطة للقمامة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأطلق محافظ كفرالشيخ، مبادرة للجمع السكنى للقمامة تحت شعار " كفرالشيخ نظيفة بأهلها "، كما أطلق مبادرة تعاون بين برنامج مشروعك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتمويل شركات الشباب للجمع المنزلي للقمامة.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم استغلال المخلفات كقيمة اقتصادية مضافة من خلال تكوين شركات الشباب للجمع المنزلي لتوفير فرص العمل، فضلاً عن مشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لدمجهم واشراكهم في تطبيق المنظومة بالمحافظة، من خلال الجمع المنزلي والفصل من المنبع لتوفير فرص العمل وتحقيق عائد اقتصادي والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي بالبرنامج ونائب رئيس فريق العمل البرنامج الوطني بمحافظة كفرالشيخ، انه يتم تنظيم حملات التوعية للمواطنين بمركز الرياض ومدينة برج البرلس عن ميزات وقيمة الجمع السكنى للقمامة والفصل من المنبع سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية ودورها في الحفاظ على البيئة، ودعم المواطن في وتفعيل دوره لتحمل المسئولية المجتمعية نحو البيئة والحفاظ عليها، وان محافظة كفرالشيخ من أنجح المحافظات في تطبيق منظومة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لما تقدمه المحافظة من دعم معنوي ومادى غير مسبوق، مقدماً الشكر للدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، على دعمه المتواصل لإنجاح منظومة النظافة والجمع السكنى بمركز الرياض ومدينة برج البرلس كمرحلة أولى ودعم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وحرصه الدائم على النهوض بمنظومة النظافة لحماية البيئة والصحة العامة للمواطنين.

فيما عبرت روث إيرلبك، مدير وكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ بالقاهرة، عن سعادتها بزيارة محافظة كفرالشيخ في اليوم الثاني لتوليها منصبها الجديد، مؤكدةً على الدعم الفني والتقني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة كفرالشيخ وزيادة التعاون المشترك بين وكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ وبين مصر، مشيدةً بتجربة محافظة كفرالشيخ للجمع المنزلي للقمامة والفصل من المنبع لحماية البيئة وتعظيم القيمة الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مقدمةً الشكر للدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، على انجاح المنظومة بالمحافظة وتقديم الدعم اللازم لها.

من ناحية أخرى استجاب الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، لطلب " ع.م.ح" لتوفير مكان بديل بمركز سيدي سالم ،ليتمكن من إجراء جلسات الغسيل الكلوي لابنته "أ.ع.م" 14 سنة، من مركز سيدي سالم.

وكلف محافظ كفرالشيخ، الدكتور عصام الدين عبدالخالق، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بكفرالشيخ بتوفير مكان بديل لمستشفي العبور للتأمين الصحي بمدينة كفرالشيخ حتي يتمكن المواطن من إجراء عملية الغسيل الكلوي لطفلته بمدينة سيدي سالم بالقرب من محل إقامته لإنهاء معاناته والتخفيف عنه وتجنب مشقة السفر لظروفها الصحية، مؤكداً كفرالشيخ أولى برعاية أبنائها وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم".

وبالتنسيق بين الدكتور عصام الدين عبدالخالق، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بكفرالشيخ، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، ومدير مستشفى سيدى سالم المركزى لإجراء جلسات الغسيل الكلوى لها بالمستشفى على أن يتكفل التأمين الصحى بتوفير المستلزمات الطبية الخاصة بالجلسات وتقوم مستشفى سيدى سالم بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والطاقم الطبى الخاص بإجراء الجلسات ومتابعة الحالة على ماكينة الغسيل بالمستشفى، تنفيذاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.