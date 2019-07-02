محافظ بني سويف: الانتهاء من تنفيذ محور "عدلى منصور".. وافتتاحه قريباً

كتبت نورا فخرى تصوير : خالد مشعل

كشف المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، عن الانتهاء من تنفيذ محور عدلى منصور بنسبة 100%، وفى انتظار افتتاحه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن محافظة بنى سويف.

وقال عبد الجابر، أن محور عدلى منصور، يعد من أهم المشروعات القومية المتعددة على أرض بني سويف، لما له من عوائد كبيرة على التنمية والاستثمار والصناعة وشبكة الطرق، وقامت الهيئة الهندسية بتنفيذة بتكلفة تصل إلى مليار و150 ألف جنيه.



وأضاف محافظ بنى سويف، أن مبنى الديوان العام للمحافظة أيضا سيتم افتتاحه من قبل الرئيس السيسي، والذى تم الانتهاء من تطويره على مساحة 4400 متر، لاسيما بعد حرقه من قبل الجماعة الإرهابية.



ولفت عبد الجابر، إلى أنه تم تطوير الكلية التكنولوجية، وهى الأولى من نوعها فى الصعيد، ومن المقرر افتتاحها قريباً ودخولها العام الدراسى الحالى.

