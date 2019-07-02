محافظ بنى سويف: لدينا مستثمرون يساهمون فى سد عجز المدرسين وعلاج الأطفال

أكد المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، على دور المشاركة المجتمعية للمستثمرين فى المحافظة، معتبرًا أنها تتم بشكل إيجابى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن محافظة بنى سويف، من قبل النائب بدوى النويشي.

وقال عبد الجابر، إن أحد المستثمرين يشارك فى سد عجز المدرسين بدفع مرتباتهم سنويا من خلال مديرية التربية والتعليم والمشاركة فى دعم المحافظة بمليون جنيه حتى الآن".

وأضاف محافظ بنى سويف، أن مستثمر أخر يشارك فى تخصيص عدد من الأماكن بمستشفى قصر العينى لعلاج الأطفال من أبناء بنى سويف "مع التنسيق مع كبار العمد والشخصيات لحل مشاكل الصرف لـ13 قرية بمركز الواسطى ببنى سويف، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار المشاركة المجتمعية الفعالة.

الأمر الذى علق عليه المهندس أحمد السجينى، بتوجيه التحية للمستثمرين ودورهم المجتمعى مشيدا أيضا بخطوات التغلب على إشكاليات الصرف بالمشاركة المجتمعية، مطالبا بأن يتم تعميم ذلك على مستوى الجمهورية.