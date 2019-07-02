محافظ بنى سويف: انشاء 4 محطات لفرز القمامة و3 مدافن صحية بـ 80 مليون جنيه

بنى سويف - أيمن لطفى

أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، على أنه من خلال التنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والبيئة ،يجرى حاليا تنفيذ الخطوات المبدئية لتنفيذ مشروع إنشاء 4 محطات وسيطة لفرز المخلفات وعدد 3 مدافن صحية بنطاق المحافظة بتكلفة 80 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه يتم البدء بإنشاء محطة فرز وسيطة على مساحة 4200 متر بقرية بنى خليفة مركز ناصر، والتى ستقوم بتنفيذها الهيئة العربية للتصنيع .

وأشار بيان للمحافظة أن تصريحات المحافظ تأتى على هامش مشاركته فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى وأعضاء اللجنة من النواب، وممثلى الوزارات والهيئات الحكومية ،وفى حضور اللواء عصام العلقامى سكرتير عام محافظة بنى سويف ،والنائبين بدوى النويشى وعبد الحكيم مسعود عن دائرتى الواسطى وناصر شمال المحافظة .

ولفت هانى عبدالجابر أن المحافظة تقوم يتنظيم مسابقة شهرية لإثابة وتحفيز أفضل وحدة محلية فى التخلص الآمن من القمامة ، والتى تشرف عليها وحدة إدارة المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة من خلال تقييم دورى يتضمن حساب تقدير كميات القمامة الناتجة ونسبة المورد منها إلى مصانع تدوير القمامة وغيرها ، حيث يتم تكريم الوحدة المحلية الفائزة ماديا ومعنويا على هامش الاجتماع الشهرى للمجلس التنفيذى للمحافظة .

وأكد المحافظ على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تحسين مستوى الخدمات والبدء بالإحتياجات الحيوية التى تهم المواطن مثل تحسين مستوى النظافة وتجميل وتطوير الميادين لزيادة الإنتماء للمواطن للمكان الذى يعيش فيه ، بالإضافة إلى قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والخدمات الجماهيرية ، مشيرا إلى بعض المشروعات والجهود النوعية التى تم تنفيذها فى هذه المجالات ، موضحا انهقرر تشكيل لجنة لمراجعة مشروعات التجميل بشارعى الجيش والمسشتفى بمدينة ناصر ، من النواحى الفنية ، واعداد تقرير فنى مفصل لإتخاذ اللازم ، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من شركة المياه والمسؤولين المعنيين بالمحافظة للمراجعة الفنية والمالية لمشروع الصرف الصحى بقرية بنى عدى مركز ناصر، وذلك استجابة لطلب إحاطة مقدم من النائب عبد الحكيم مسعود بهذا الشأن .