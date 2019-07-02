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محافظ الوادى الجديد:نتوسع بمشروعات القيمة المضافة لتعظيم الاستفادة من مواردنا

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 08:30 ص
محافظ الوادى الجديد:نتوسع بمشروعات القيمة المضافة لتعظيم الاستفادة من مواردنا اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة بالتعاون مع الجهات المختصة سوف تشهد التركيز على مشروعات القيمة المضافة، بشأن تنفيذ المشروعات القومية والعملاقة حيث سيتبع كل مشروع مشروعات أخرى وهى تصنيع المنتج بما يوفر فرص عمل أكبر لأبناء المحافظة، ويضع المحافظة علي الخريطة الصناعية العالمية .

أضاف الزملوط في تصريح خاص، أنه يجرى تنفيذ عدة مشروعات كبيرة في قطاعات الطرق والنقل والصناعات والخدمات، ومنها مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك الذي سيقام علي هضبة أبو طرطور بمدينة الخارجة على مساحة 856 فدانا بطاقة تصل الي 500 ألف طن / سنوياً ويبعد 50 كم غرب مدينة الخارجة و5 كم جنوب منجم فوسفات أبو طرطور ويتكلف نحو 20 مليار جنيه

وأوضح المحافظ بأن المشروع يأتي في إطار اهتمام الدولة بالثروة المعدنية وتفعيلا لاستغلال الثروات الطبيعية التى تزخر بها محافظة الوادى الجديد. مؤكدا على أن المشروع سوف يدعم إحياء خط السكة الحديد بين المنجم وميناء سفاجا بطول 685 كم والذى تم سرقته عقب ثورة 25 يناير.

 

 

 


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محافظ الوادي الجديد

مشروعات القيمة المضافة

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