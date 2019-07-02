محافظ القليوبية يعمم مبادرة حياة كريمة بالقرى بعد تحويل كفر فرسيس لقرية نموذجية

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، أن جامعة بنها ستظل شريكًا أساسيًا لإحداث التنمية المستدامة فى كافة المجالات للمساهمة فى تقدم ورقى المجتمع باعتبارها بيت الخبرة للمحافظة، مشيدًا بالدور التعليمى والمجتمعى للجامعة وما تقدمه من استشارات فنية وخدمات مجتمعية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، جاء ذلك خلال تدشين مشروع تطوير قرية كفر فرسيس بمركز بنها.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن الهدف من المبادرة هو تحسين الخدمات المقدمة لأهالى قرية كفر فرسيس كنموذج سيتم تكراره فى قرى أخرى بالمحافظة فى إطار التعاون المستمر مع جامعة بنها والإستفادة من خبرات الأساتذة فى جميع الكليات كجانب من المشاركة المجتمعية من خلال رفع قدرات مواطنى القرية وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب تتناسب مع طبيعة القرية.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم إحلال خط الصرف الصحى فى القرية وتدبيش المصرف وتطوير مركز شباب القرية، وفى مجال محو الأمية تم تجهيز فصل دراسى بعد الحصر الكامل للأفراد الأميين وسيتم الإعلان عن أن القرية خالية تماما من الأمية، كما تم الإهتمام بجميع المدارس وتنظيفها وعمل ما يلزم من الصيانة اللازمة وتجميل الفصول وتوفير ما يلزم من أدوات إدارية لتلك المدارس.