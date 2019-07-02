محافظ القليوبية يتابع مبادرة دعم صحة المرأة والكشف عن أمراض سرطان الثدى

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، أعمال المرحلة الأولي من المبادرة القومية لدعم صحة المرأة المصرية بالوحدة الصحية ببقيرة التابعة لمركز ومدينة بنها، التى انطلقت أمس، ضمن محافظات المرحلة الأولى، بحضور الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها.

وأكد المحافظ خلال تفقده للوحدة الصحية، أن المبادرة تعد حزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية والتي تشتمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر بالإضافة الي الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.

وأضاف المحافظ، أن المبادرة تهدف إلى الاطمئنان على سيدات مصر، ودعم صحة المرأة في كل المحافظات، مؤكدا أن الكشف والعلاج بالمجان، مشيرا إلى أن المبادرة تشمل العديد من المحاور الرئيسية والتي تهتم جميعها بصحة المرأة وعلى رأس تلك المحاور الكشف المبكر عن الأورام "سرطان الثدي"، إضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر والضغط والسمنة)، وأمراض القلب وهشاشة العظام والهدف من المبادرة هو الفحص المبكر لسرطان الثدي، واكتشاف الأمراض مبكرًا، بما يساهم في الشفاء العاجل.

وتستهدف تلك الحملة النساء من سن 18 سنة وبدون حد أعلى، كما تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدورى للثدى وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن وبالتالى الحماية من الأمراض المصاحبة.

وأكد المحافظ، أنه تم الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في الحملة خصوصا في مجال الكشف عن سرطان الثدي ليكون الفحص أكثر دقة لاكتشاف الحالات المصابة بالفعل وعدم الاشتباه في حالات قد لا تكون مصابة بالمرض.

ومن ناحيته أكد وكيل وزارة الصحة، أن المستهدف من الحملة مليون و600 ألف سيدة بالقليوبية، وتم الاستعداد الكامل للحملة من خلال تجهيز 161 وحدة صحية، بالإضافة إلي 3 مستشفيات أخري وهم مستشفي أبو المنجا العام وناصر المركزي وبهتيم المركزي، وتم الدفع بـ 175 فرقة، كما تم تدريب 190 طبيبة نظريا وعلميا وتحت إشراف الدكتور حمدي عبد العظيم المشرف العام علي الحملة القومية للكشف عن صحة المرأة المصرية.