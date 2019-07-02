محافظ القاهرة: تطوير شارع أحمد تيسير وإنشاء أماكن لعبور المشاة وانتظار السيارات

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة منذ قليل، أعمال التطوير التى يشهدها شارع أحمد تيسير بحى شرق مدينة نصر، الذى يضم محطة مترو الأنفاق " كلية البنات" وراجع محافظ القاهرة عبر الخرائط مع مدير مديرية الطرق وجهاز هندسة وتخطيط المرور أعمال التعديلات المرورية اللازمة لتسهيل الحركة المرورية به مع الوضع في الاعتبار تحديد أماكن انتظار للسيارات، كذلك تحديد طريقي خدمة مع تطوير شامل للجزيرة الوسطى، وتحديد أماكن لانتظار الاوتوبيس للربط مع محطة مترو الأنفاق، وتحديد أماكن لعبور المشاة ووضع إشارات بها مع مراعاة أماكن الدوران .

وشدد محافظ القاهرة على سرعة الرفع المساحى للشارع بمعرفة مركز معلومات شبكات المرافق بالاستعانة بخرائط هيئة مترو الأنفاق لتحديد خطوط سير المترو أسفل الأرض والحرم اللازم لها.

وأكد المحافظ على الاهتمام الكامل بكافة الشوارع الجانبية المطلة على شارع أحمد تيسير برفع كفائتها من رصف وأرصفة وإنارة، وكذلك رفع الإشغالات وتجاوزات المحلات والعناية بالمسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار بها.

رافق المحافظ في جولته المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والمهندس أشرف حلمي مدير مديرية الطرق ، وعميد أسامة عبد الساتر نائب مدير مديرية الإسكان واللواء عادل أبو حديد، رئيس هيئة النظافة، وطارق الوراقى رئيس حي شرق مدينة نصر ، وعدد من قيادات المحافظة.