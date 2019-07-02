سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة: تطوير شارع أحمد تيسير وإنشاء أماكن لعبور المشاة وانتظار السيارات

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:04 م
محافظ القاهرة: تطوير شارع أحمد تيسير وإنشاء أماكن لعبور المشاة وانتظار السيارات محافظ القاهرة يتفقد تطوير شارع أحمد تيسير
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة منذ قليل، أعمال التطوير التى يشهدها شارع أحمد تيسير بحى شرق مدينة نصر، الذى يضم محطة مترو الأنفاق " كلية البنات" وراجع محافظ القاهرة عبر الخرائط مع مدير مديرية الطرق وجهاز هندسة وتخطيط المرور أعمال التعديلات المرورية اللازمة لتسهيل الحركة المرورية به مع الوضع في الاعتبار تحديد أماكن انتظار للسيارات، كذلك تحديد طريقي خدمة مع تطوير شامل للجزيرة الوسطى، وتحديد أماكن لانتظار الاوتوبيس للربط مع محطة مترو الأنفاق، وتحديد أماكن لعبور المشاة ووضع إشارات بها مع مراعاة أماكن الدوران .
 
وشدد محافظ القاهرة على سرعة الرفع المساحى للشارع بمعرفة مركز معلومات شبكات المرافق بالاستعانة بخرائط هيئة مترو الأنفاق لتحديد خطوط سير المترو أسفل الأرض والحرم اللازم لها.
 
وأكد المحافظ على الاهتمام الكامل بكافة الشوارع الجانبية المطلة على شارع أحمد تيسير برفع كفائتها من رصف وأرصفة وإنارة، وكذلك رفع الإشغالات وتجاوزات المحلات والعناية بالمسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار بها.
 
رافق المحافظ في جولته المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والمهندس أشرف حلمي مدير مديرية الطرق ، وعميد أسامة عبد الساتر نائب مدير مديرية الإسكان واللواء عادل أبو حديد، رئيس هيئة النظافة، وطارق الوراقى رئيس حي شرق مدينة نصر ، وعدد من قيادات المحافظة.
 
محافظ القاهرة يتفقد تطوير شارع أحمد تيسير (2)
محافظ القاهرة يتفقد تطوير شارع أحمد تيسير 

محافظ القاهرة يتفقد تطوير شارع أحمد تيسير (3)
محافظ القاهرة يتفقد تطوير شارع أحمد تيسير 

محافظ القاهرة يتفقد تطوير شارع أحمد تيسير (4)
محافظ القاهرة يتفقد تطوير شارع أحمد تيسير 

محافظ القاهرة يتفقد تطوير شارع أحمد تيسير (5)
محافظ القاهرة يتفقد تطوير شارع أحمد تيسير 

محافظ القاهرة يتفقد تطوير شارع أحمد تيسير (1)
محافظ القاهرة يتفقد تطوير شارع أحمد تيسير 

 


تطوير شوارع القاهرة

شارع أحمد تيسير

شرق مدينة نصر

مدينة نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة