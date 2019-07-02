محافظ الشرقية يُكرم طفلين مكفوفين حافظين للقرأن الكريم من قرية الجُديدة

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الطفل أحمد إبراهيم دسوقي محمد الطالب بالصف الأول الإعدادي وشقيقته الطفلة مريم الطالبة بالصف الأول الإبتدائي، من المكفوفين الحافظين للقرأن الكريم كاملاً، من أبناء قرية الجُديدة التابعة لمركز منيا القمح وذلك بمكتبه بالديوان العام.

كرم المحافظ الطفلين بمنحهما درع المحافظة ومكافأة مالية، بالإضافة إلي توفير كتب علي طريقة برايل لتعليم المكفوفين استجابة لهما.

أعرب المحافظ عن سعادته البالغة وفخره بهما وبأسرتهما لتمكنهم من حفظ القرآن الكريم كاملاً واتقانه في سن مبكر، مشيراً إلي أنهما يمثلان نموذجاً مشرفاً يستحق كل التقدير والرعاية والإهتمام متمنياً لهما دوام التوفيق والنجاح و التميز العلمي .

أعرب إبراهيم دسوقي محمد والد الطفلين خلال تكريم المحافظ لهم عن سعادته بلقاء المحافظ واهتمامه بحالة الطفلين ودعمه لهما وتوجيه المسئولين المختصين بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم بما يتناسب مع حالتهما لإتمام المراحل التعليمية بكل سهولة ويسر.