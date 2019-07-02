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محافظ الدقهلية: 867 مليون جنيه قيمة مشروعات تنفذت فى العام المالى المنتهى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:35 ص
محافظ الدقهلية: 867 مليون جنيه قيمة مشروعات تنفذت فى العام المالى المنتهى محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

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أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إنه يراجع ما تم إنجازه من مشروعات فى المحافظة كل فترة، مضيفا أن هناك مواعيد محددة لجمع القمامة ونعمل على مدار اليوم لمنع النباشين، وأضاف أن المحافظة قامت بتنفيذ مشروعات خلال العام المالي المنتهي قيمتها 867 مليون جنيه، وهناك مشروعات قومية جاري العمل فيها قيمتها 10 مليارات و523 مليون جنيه.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أنه تم إنشاء 63 مدرسة وتسليمهم بداية العام الدراسي الجديد وهناك 28 مدرسة تم طرحهم في شهر يونيو الماضى، وحول طريق رافد جمصه قال إنه تم رصد 380 مليون جنيه، وسيبدأ العمل فيه خلال أسابيع فور وصول الاعتماد المالى وسيكون تصميمه على أعلى مستوى من الجودة وتحمل الأوزان الثقيلة وسيزيد حارة إضافية جديدة.

وأوضح شاروبيم، أنه تم تخصيص نسبة 10% من مبيعات مدينة المنصورة الجديدة لصالح محافظة الدقهلية، وأشار إلى أنه تم تخصيص 65 مليون جنيه لتطوير مشروع الصرف الصحي بمنطقة 15 مايو بجمصه.

كما أوضح محافظ الدقهلية، أنه تم تخصيص 2 مليون و300 ألف جنيه لرصف وتطوير شارع النخلة بالمنصورة، وسيبدأ العمل خلال أسبوع على مستوى عالى، وأكد أن التوكتوك لابد أن يتم منعه من المدينة ونسمح له بالعمل في القرى.

وأشار شاروبيم، إلى أنه قام بسحب عدد من رخص السيارات المخالفة بنفسه منها سيارة تتبع أحد الأحياء بالمنصورة لوقوفها صف ثانى، وأوضح أن لكل تاكسى كود فى حالة المخالفة أرسل رقم الكود على بوابة الشكاوى وسيتم تحصيل المخالفة على الفور.

وحول المراكز التكنولوجية قال شاروبيم، إن المحافظة تحتل المركز رقم واحد على مستوى الجمهورية في الانتهاء منها، بالرغم من أنهم 21 مركزا وحاليا في مرحلة تدريب الكوادر البشرية وستبدأ العمل قريبا وهي أحد أذرع منع الفساد وتقدم 120 خدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن بحيرة المنزلة مشروع قومي تشارك فيه المحافظة بنصيبها وسيتم إزالة كافة التعديات عليها، وأشار شاروبيم إلى أنه يجرى الانتهاء من 4 محطات للأتوبيس النهري بالمنصورة وجاري دراسة إقامة 3 محطات بميت غمر ،3 بشربين ،2 بطلخا.

وأشاد محافظ الدقهلية بالجهود الذاتية لمواطنى المحافظة ومنظمات المجتمع المدنى والتي ساهمت بعدد مشروعات 380 بلغت قيمتها المالية 211 مليون جنيه شملت مرافق وكهرباء ورصف.

وطالب شاروبيم المواطنين بالالتزام بمواعيد جمع القمامة والتي يتم تحديدها وأنه سيتم عمل حملة توعية ثم بعدها سيتم تطبيق القانون على الغير ملتزمين بمواعيد الجمع ولابد من مشاركة المواطنين في تسهيل عملية جمع القمامة فجميعنا شركاء في هذا الوطن.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه غير راض عن شارع الدراسات ومنطقة سوق كفر البدماص ويسعي جاهدا لنقل السوق والموقف بعد توفير وتجهيز الأرض لإقامة المشروعين عليها.


الدقهلية

أخبار الدقهلية

محافظ الدقهلية

مشروعات الدقهلية

رافد جمصة

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