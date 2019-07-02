محافظ الدقهلية: نقل موظفة بمستشفى بلقاس وخصم 3 أيام لسوء معاملة المواطنين

الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلي،اليوم، نقل الموظفة القائمة بتحصيل رسوم تذاكر العيادة الخارجية بمستشفى بلقاس، وخصم ثلاثة أيام من المرتب لسوء معاملة المواطنين.

جاء قرار محافظ الدقهليةن فور علمه بقيام موظفة شباك تحصيل رسوم تذاكر العيادة الخارجيةن بمستشفى بلقاس بالتفوه بألفاظ خارجة عن اللياقة مع المترددين على العيادة من المواطنينن وسوء معاملتها لهم وغلق شباك التذاكر أمامهمن والامتناع عن تقديم الخدمة، وكلف بنقلها لوظيفة أخرى بعيدا عن وظائف التعامل مع المواطنين.

وكلف شاروبيم رئيس مركز ومدينة بلقاس، بمرور لجنة صباح غدن للتأكد من انتظام العملن ومتابعة حسن سيره ،وقال محافظ الدقهلية إنه لا مكان لأى موظف بالحكومة يسئ إلى أي مواطن أو يتقاعس عن تقديم الخدمة له.

كما هنأ الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أوائل طلاب وطالبات المحافظة في الشهادات الفنية الحاصلين على مراكز متميزة على مستوى الجمهورية،وهنأ أسرهم متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح .

وقام محافظ الدقهلية بالتواصل مع كل من يوسف السيد عبادة الحاصل على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في التعليم الفنى بادارة غرب المنصورة نظام الخمس سنوات ،وفاطمة محمد الشحات الحاصلة على المركز الأول في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات ببني عبيد ،وفاطمة فتحى عبد المقصود الحاصلة على المركز الرابع مكرر على مستوى الدبلومات الفنية التجارية نظام ثلاث سنوات من عزبة النمر بنى عبيد .