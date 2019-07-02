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محافظ الجيزة: إخلاء إدارى لعقار متصدع بشارع المحولات فى العمرانية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:04 م
محافظ الجيزة: إخلاء إدارى لعقار متصدع بشارع المحولات فى العمرانية محافظ الجيزة خلال تفقده عقار متصدع بالعمرانية
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع عقار متصدع بشارع المحولات بنطاق حى العمرانية موجها بتنفيذ إخلاء إدارى على الفور للعقار وتشميعه حفاظاً على حياة المواطنين.
 
وأكد المحافظ على الاستعانة بلجنة من كلية الهندسة جامعة القاهرة لدراسة وضع العقار المتصدع والعقارات المحيطة به للوقوف على السلامة الإنشائية لهم لتجنب أى تداعيات بها.
 
ووجه راشد ساكنى العقار بالتعاون مع أجهزة حى العمرانية فى إخلاء العقار وغلقه لحين الانتهاء من كافة الدراسات اللازمة والتى تضمن سلامة العقار وعدم تأثيره على باقى العقارات المجاورة، مؤكداً أن تغاضى سكان العقار المتصدع عن إجراء الصيانات الدورية اللازمة له أدى إلى حدوث تصدع به مما يمثل خطراً على السكان.
 
ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء خالد عصر رئيس حى العمرانية وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة .
 
وحرص راشد على تفقد موقع حريق المركز التجارى ومنطقة الملاهى بشارع العريش بحى العمرانية، الذى اشتعل الجمعة الماضية، لمتابعة المجهودات التى تمت من قبل أجهزة الحماية المدنية والحى لإخماد الحريق وأعمال رفع المخلفات  .
 
وأكد راشد، على تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق ومراجعة أجهزة الحى للتراخيص وشروط الحماية المدنية بالمحال الموجودة فى المنطقة بالكامل، لافتا إلى انه تم الدفع بــ 12 سيارة إطفاء من قبل أجهزة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق الذى نشب داخل 48 باكية و 4 محلات بالمعرض حيث تمت عمليات الاطفاء والتبريد على وجه السرعة .
 
وإصدار محافظ الجيزة قرار بغلق للباكيات والمحلات الموجودة بالمعرض قبل نشوب الحريق بها لعدم استيفائها إشتراطات الحماية المدنية وانتهاء مدة الترخيص الممنوح لها منذ عام 2017.
 
عقار العمرانية المتصدع (1)
عقار العمرانية المتصدع 

محافظ الجيزة خلال تفقده عقار متصدع بالعمرانية (1)
محافظ الجيزة خلال تفقده عقار متصدع بالعمرانية

محافظ الجيزة خلال تفقده عقار متصدع بالعمرانية (2)
محافظ الجيزة خلال تفقده عقار متصدع بالعمرانية

محافظ الجيزة خلال تفقده عقار متصدع بالعمرانية (3)
محافظ الجيزة خلال تفقده عقار متصدع بالعمرانية

عقار العمرانية المتصدع (2)
عقار العمرانية المتصدع 

 


تصدع عقار

العمرانية

اخلاء عقار متصدع

حريق شارع العريش

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