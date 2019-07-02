محافظ البحر الأحمر يبحث المخطط الاستراتيجى للمحافظة

البحر الأحمر - عماد عرفة

بحث اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، المخطط الاستراتيجى للمحافظة، مع علاء الدين عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وبحضور الدكتورة مها محمد فهيم نائب رئيس هيئة البحوث والدراسات والتخطيط العمرانى، الدكتور حسانين ابو زيد رئيس فريق عمل استشارى الدراسات العمرانية والإقليمية.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء أن المخطط الاستراتيجى يستهدف توفير 430 ألف فرصة عمل، والمساهمة فى معدل التنافسية العالمية فى مجال السياحة والحفاظ على البيئة، وكذلك انشاء أكبر مركز تكنولوجى للمثلث الذهبى وموانئ المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تمتلك الامكانيات التى تؤهلها لاستيعاب كافة أطوار التنمية، من إنشاء محطات كهرباء ومحطات تحلية وتجمع وادى حوضين وغيرها، وقد بدأت المحافظة بالفعل فى تنفيذ عدد من المشروعات التى تخلق مجتمعات عمرانية جديدة، كإنشاء فرع الجامعة وجارى دراسة إنشاء 3 جامعات خاصة، مشيرا إلى مشاركة المحافظة العالية بالدخل القومى مقارنة بمحافظات الصعيد، مشيراً إلى أن محافظة البحر الأحمر احتلت فى عام 2017 أكثر من 45 % من الرحلات السياحية لمصر.

من جانبه قال الدكتور حسانين ابو زيد رئيس فريق عمل استشارى الدراسات العمرانية والإقليمية أن البحر الاحمر لها إطار مختلف عن باقى المحافظات وتم الوقوف على الوضع الراهن وتحديد التحديات والاحتياجات الخدمية لكل مدينة بالمحافظة.

وتابع: أن المخطط يحتوى على عدد كبير جدا من المشروعات بجميع المدن منها انشاء مجمع صناعات و إمكانية الزراعة على المياه المالحة بمدينة رأس غارب، وإنشاء مشروعات سياحية واعدة وإنشاء مدينة الغردقة الجديدة ومركز ثقافى تراثى، ومدينة ملاهى عالمية بالغردقة.

كما أشار إلى مقترح انشاء مدينة برنيس ومدينة الذهب بمرسى علم وإنشاء مشروعات مختلفة بالقصير، ستصبح مدينة سفاجا هى رأس المثلث الذهبى، وإنشاء مركز بيئى سياحى على مساحة 100 فدان بالجنوب.