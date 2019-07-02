محافظ الإسماعيلية يشكر قيادات وزارة الشباب والرياضة لدعمهم أمم أفريقيا

الإسماعيلية - السيد فلاح – جمال حراجى

أرسل اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، برقية شكر، لقيادات وزارة الشباب والرياضة، أعرب خلالها عن بالغ تقديره للجهود التى تبذلها وزارة الشباب والرياضة، لدعمها المتواصل لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تسضيفها مصر والتى حظيت الإسماعيلية خلالها باستضافة فرق ومنتخبات عدد من الدول الأفريقية ضمن المجموعة السادسة للبطولة.

وقال، محافظ الإسماعيلية، فى بيان له، إنه حرص على تقديم الشكر لقيادات وزارة الشباب والرياضة نظرًا لما تقدمه الوزارة من دعم ومساندة لكافة المنشآت الرياضية بمختلف أنشطتها بنطاق محافظ الإسماعيلية وتوابعها واسهاماتها فى رفع كفاءة جميع المؤسسات الرياضية بالإسماعيلية والتى جعلتها قبلة لاستقبال وتنظيم المهرجانات والبطولات الرياضية على أرضها.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019)، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.