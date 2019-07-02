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محافظ الإسكندرية: تطوير منطقة محطة الرمل على غرار الاستاد

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 07:54 م
محافظ الإسكندرية: تطوير منطقة محطة الرمل على غرار الاستاد جانب من اللقاء
الإسكندرية ـ جاكلين منير

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أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية اليوم على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعمل على توفير 90٪ من العمالة، و55٪ من الناتج المحلى، مشيراً إلى أن الإسكندرية تعمل على عدة مجالات منها مجال المدن الذكية، والمدن الخضراء ونظم المياه والصرف الصحي، حيث أن المدن الذكية ليست رفاهية ولتحقيق ذلك فى الإسكندرية يجب أن نعمل على تتوفر منظومة نقل جماعى جيدة تخدم المدينة، لافتا إلى أنه تم دعم منظومة النقل الجماعي، حيث أن الإسكندرية تتجه حاليا إلى إقامة المترو ويتكامل مع المترو منظومة النقل الجماعى مع فتح طرق جديدة داخل الإسكندرية وأولها محور المحمودية الذي سيتم افتتاحه هذا العام وذلك بالتزامن مع إصلاح وتطوير 3000 كم من الطرق الرئيسية بالمحافظة.

وفى السياق ذاته، أشار المحافظ أنه يتم حالياً الرفع المساحى لمنطقة محطة الرمل وذلك لتكون على غرار المنطقة المحيطة بالاستاد حيث تم تنفيذها بناءا على الكود العالمى من حيث الرصف وتركيب شنايش أمطار بلدورات جديدة وذلك لإعادة الإسكندرية إلى تاريخها العريق بالإضافة إلى إعادة الشكل الحضارى للمبانى بمنطقة محطة الرمل، مضيفا بأنه سيتم تطوير 9 مناطق سكنية أخرى داخل الإسكندرية لتاهيلها بالكامل.

جاء ذلك خلال الفعالية التى يقيمها البنك الأوروبى للأعمار والتنمية لدعم عدد 200 مشروع من المشروع الصغير و المتوسطة وبحضور آلان بولون نائب رئيس البنك الأوروبى للإعمار والتنمية، والدكتور أحمد كمالى نائب رئيس التخطيط والإصلاح الإدارى، وجانيت هايمكن مدير عام المشروعات الصغيرة و المتوسطة  بالبنك الأوروبى للإعمار والتنمية.


الاسكندرية

محطة الرمل

الاستاد

كأس الامم الافريقية

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