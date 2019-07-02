محافظة القاهرة: الخميس القادم أخر موعد لاستلام أوراق تقنين مصانع شق الثعبان

كتب سيد الخلفاوى

بدء حى طرة جنوب القاهرة، فى تلقى المستندات الخاصة بأصحاب المصانع والورش الكائنة بمنطقة شق الثعبان والتى تعمل فى تصنيع الرخام، وعددها 134 والتى سبق لهم التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم والتى انتهت مدتها مارس الماضى.

وناشد الحى أصحاب المصانع والورش التقدم بباقى المستدات المطلوبة واستكمالها، معلنا أن أخر موعد لتقديم المستندات الخميس القادم، على أن يتم تقديم أوراق التقنين للجنة الفرعية للحى ليتم عرضها على لجنة تقنين الاوضاع بالمحافظة.

يذكر أن الدولة تعمل حالياً على تطوير منطقة شق الثعبان واتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على حقوق المستثمرين ومساعدتهم فى تطوير صناعتهم ومساعدتهم بتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد ورفع كفاءة المنطقة وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الناتجة عن هذه الصناعة وإعادة استغلالها وإنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجستية من خلال شركة متخصصة لإدارة المنطقة.