مجلس مدينة العريش يطلق حملة مكافحة القوارض

شمال سيناء - محمد حسين

أطلق اليوم مجلس مدينة العريش حملة لمكافحة القوارض بكافة أنحاء مناطق العريش.

وأعلن مجلس مدينة العريش فى بيان له، انه بناء علي تعليمات اللواء وليد المعداوى رئيس مركز ومدينة العريش، وبالتنسيق مع الشئون الصحية الملاريا ، تم إطلاق حملة مكافحة للقوارض والزواحف في بدايه فصل الصيف .

جاء ذلك بعد تعدد الشكاوى من الأهالي بانتشار الذباب والفئران بحي عاطف السادات، وشارك فى الحملة فريق من القائمين بالعمل بوحدة الملاريا ، وتم اجراء شامل لبعض مناطق الحي تم التركيز علي محيط منطقه المطاحن وشارع خلف النجدة .