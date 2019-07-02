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مجلس الأعمال المصرى الكندى: 11.5 تريليون دولار حجم الاقتصاد الرقمى فى العالم

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 07:37 م
مجلس الأعمال المصرى الكندى: 11.5 تريليون دولار حجم الاقتصاد الرقمى فى العالم المهندس معتز رسلان - رئيس مجلس الاعمال المصرى الكندى
كتب عبد الحليم سالم

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قال المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الاعمال المصرى الكندى، والمجلس المصرى للتعاون الدولى، أن كمبيوتر ستيف جوبز ابل، هو اول كمبيوتر شخصى  عرفته البشرية عام 1976 وهو يعتبر البداية الحقيقية الثورة التكنولوجية اليوم.
 
 
أضاف رسلان خلال كلمته مساء اليوم فى ندوة الاقتصاد الرقمى التحديات والفرص ، بحضور قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أضاف أنه بدون التطور لا مكان لأحد فى المستقبل حيث طالت التكنولوجيا كافة مناحى الحياة .
 
 
وقال رسلان إن حجم الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم يتجاوز 11.5ترليون دولار، بما يوازى 15.5٪؜ من اجمالى الناتج المحلى العالمى ومتوقع أن ينمو الى 23ترليون دولار بحلول عام 2025.
 
كما أعلن رسلان عن تكريم سفير استونيا بمصر وكذلك توقيع اتفاقية تجارية مع دولة مالطا.
 

معتز رسلان

مجلس الاعمال الكندى

الاتصالات

الاقتصاد الرقمى

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