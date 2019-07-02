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لليوم الثانى.. صرف المعاشات بزيادة 15% من الماكينات الآلية ومنافذ التأمينات

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:00 ص
لليوم الثانى.. صرف المعاشات بزيادة 15% من الماكينات الآلية ومنافذ التأمينات معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تواصل هيئة التأمينات الاجتماعية بوزارة  التضامن الاجتماعى، صرف معاشات شهر يوليو  بالزيادة  15% لليوم الثانى وبحد أدنى 150 جنيها شهريا.

وذلك للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمينات ومن ماكينات الصرف الآلى، وبالنسبة للمعاشات المحولة على مكاتب هيئة البريد وبنك ناصر سوف يتم تقديم الصرف لهم اعتبارا من يوم الخميس 4 يوليو بدلا من 5 يوليو الموافق الجمعة، وبالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك سوف يتم الصرف اعتبارا من الأربعاء 10 يوليو.

يأتى ذلك فى الوقت الذى صدق فيه رئيس الجمهورية على القانون رقم 74 لسنة 2019 الخاص بزيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2019 وذلك فى ضوء تحسين أحوال المواطنين ومراعاة محدودى الدخل فضلا عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

وكانت  وزارة  التضامن، قد أكدت أن قرار الزيادة جاء منحازا للمعاشات الدنيا بحيث تضمنت حدا أدنى للزيادة قيمته 150 جنيها شهرياً، وحدا أقصى قيمته 832.5 جنيه، وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل، وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019،  أن قطاع الحاسب الآلى فى كل من صندوقى التأمين الاجتماعى الحكومى والعام والخاص قاما بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأمينى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات، وجاءت الزيادات منحازة إلى المعاشات الأدنى، حيث تم زيادة الحد الأدنى للمعاش من 750 جنيها ليصبح 900 جنيه شهريًا.


التضامن

معاشات يوليو بزيادة ١٥٪‏

منافذ صندوقى التامينات

وماكينات الصرف الآلى

اليوم الثانى للمعاشات

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