لطلاب الدبلومات الفنية.. اعرف نتيجتك برقم الجلوس

كتب ــ محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019، وصلت المدارس ويمكن للطلاب الاطلاع عليها فى المدارس الخاصة بهم، موضحة أن كثيرا من المديريات تسلمت النتيجة من الكنترولات ولجان النظام والمراقبة، وجارى تسليم البعض منها، مؤكدة وصول النتيجة إلى مدارس الثانوى ومع مرور اليوم ستكون جميع المدارس تسلمت النتيجة.

وأوضحت المصادر، أنه يمكن للطلاب الاطلاع عليها فى مدارسهم دون أى مقابل مادى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نشرت رابط نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019، برقم الجلوس، حيث يستطيع الطالب الحصول على نتيجته برقم الجلوس.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019.

وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) هذا العام 31 طالبا /طالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.

وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:

- عدد طلبة التعليم التجارى (4527) بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.

- عدد طلبة التعليم الفندقى (3370) بنسبة نجاح 85.03% بانخفاض 2.7% عن العام الماضي.

- عدد طلبة التعليم الزراعى (261) بنسبة نجاح 95.40% بزيادة 27.21% عن العام الماضي.

- عدد طلبة التعليم الصناعى (7111) بنسبة نجاح 85.23% بزيادة 3.28% عن العام الماضي.

الإجمالى العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07% عن العام الماضي.

كما تقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفنى نظام السنوات الثلاث:

- عدد طلبة التعليم التجارى (246792) بنسبة نجاح 19,63% بزيادة 4.76% عن العام الماضي.

- عدد طلبة التعليم الفندقى (15629) بنسبة نجاح 39,76% بانخفاض 67,1% عن العام الماضي.

- عدد طلبة التعليم الزراعى (72903) بنسبة نجاح 70,42% بزيادة 38,0% عن العام الماضي.

- عدد طلبة التعليم الصناعى (296668) بنسبة نجاح 18,66% بزيادة 14,5% عن العام الماضي.

الإجمالى العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3% عن العام الماضي.

وبالنسبة لطلبة التعليم والتدريب المزدوج:

إجمالى أعداد طلبة التعليم والتدريب المزدوج المتقدمين للامتحان لتخصصات التجارى والفندقى والزراعى والصناعى (12443) طالبا وطالبة بنسبة نجاح 48,82% بانخفاض 17,2% عن العام الماضي.

وبشأن طلبة الإعداد المهني:

بلغ إجمالى أعداد طلبة (إعداد المهني) المتقدمين للامتحان لتخصصات الفندقى والزراعى والصناعى (65452) طالبا وطالبة بنسبة نجاح 59,42% بانخفاض 91,5% عن العام الماضي.