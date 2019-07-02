سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:24 م
لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019 طلبة الكلية الحربية - أرشيفية
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قبل التوجه لمكتب تنسيق الكليات العسكرية بالكلية الحربية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7 / 7/2019، ومن المكاتب الفرعية بالإسكندرية بنادى الفتح الاجتماعى بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية، ومكتب أسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، يجب على الطلاب المتقدمين معرفة مجاميع القبول بالكليات العسكرية.

 

 70 % شرطة القبول بالكلية الحربية للحاصلين على الثانوية العامة و الأزهرية والشهادات المعادلة

تقبل الكلية البحرية الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمى شعبتى (الرياضيات – العلوم) بشرط حصول  الطالب على  70 % فأكثر في مادة الرياضيات بالصف الثانى الثانوى

 

تقبل الكلية الجوية الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى بشرط أن لا يقل المجموع عن  65 % فأكثر

 

 تقبل الفنية العسكرية الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات)  فقط والقسم العلمى من الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بشرط أن يكون الطالب قد حصل على 70%  فأكثر في مادتى الفيزياء والرياضيات وألا يقل المجموع الكلى عن 92% فأكثر

 

تقبل كلية الدفاع الجوى الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات)  فقط ومن الثانوية الازهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى، بشرط ألا تقل النسبة المئوية لمادة الفيزياء والرياضيات عن 70% فأكثر و ألا يقل المجموع الكلى عن 85%  فأكثر

 

تقبل كلية الطب للقوات المسلحة الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة العلوم) من ( الذكور ) فقط  وكذلك تقبل الحاصلين على الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط ألايقل المجموع الكلى عن 95  % فأكثر

 

يقبل المعهد الفنى للقوات المسلحة الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمى شعبة (الرياضيات - العلوم) والحاصلين على الثانوية الأزهرية القسم العلمي وحملة الثانوية الصناعية نظام 3 و5 سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية التعليم أوالتعليم المزدوج التابع لوزارة الإنتاج الحربى فقط أومعهد الدنبسكو تخصصات ( الميكانيكا – الكهرباء ) فقط وألا يقل المجموع الكلى لطلبة الثانوية العامة عن 60 % فأكثر والثانوية الصناعية عن 75 % فأكثر ويقبل الطلبة الحاصلين على أعلى من الشهادات المذكورة فى مجالات ( الهندسة – التكنولوجيا ).

 

ويمكن زيارة موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الإنترنت للتعرف على المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها ، وأيضا معرفة شروط السن وكافة التفاصيل على الموقع  https://tansiq.mod.gov.eg .


الكلية الحربية

التقديم للكلية الحربية

التقديم للكليات العسكرية

مجاميع الكليات العسكرية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى لمستشفى 57357

الجمعة، 19 أبريل 2019 07:01 م

السيسى يصطحب طلاب الجامعات والكليات العسكرية خلال تفقده قاعدة محمد نجيب

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 12:59 م

رسائل الرئيس لطلاب الكليات العسكرية.. تحلوا بالإرادة القوية والتحمل.. كثير من التضحية ونكران الذات.. نعد رجالا يقدمون حياتهم ودمهم لأجل خاطر البلد تعيش.. ويطالب بتدريس برامج بالكليات العسكرية عن كيفية هدم الدول

الأحد، 16 ديسمبر 2018 01:04 م

"اليوم السابع" يرصد استقبال الكليات الحربية للدفعة 115.. مدير الكلية الحربية يؤكد تأهيل الدارسين على أعلى مستوى.. والطلاب يتعاهدون على التفوق والنجاح.. وأولياء الأمور: قبول أبنائنا بالكليات العسكرية حلم تحقق

الجمعة، 07 ديسمبر 2018 05:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل وتوقيت كسوف الشمس الكلى × 14 معلومة

"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل وتوقيت كسوف الشمس الكلى × 14 معلومة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة