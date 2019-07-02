لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

كتب زكى القاضى

قبل التوجه لمكتب تنسيق الكليات العسكرية بالكلية الحربية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7 / 7/2019، ومن المكاتب الفرعية بالإسكندرية بنادى الفتح الاجتماعى بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية، ومكتب أسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، يجب على الطلاب المتقدمين معرفة مجاميع القبول بالكليات العسكرية.

70 % شرطة القبول بالكلية الحربية للحاصلين على الثانوية العامة و الأزهرية والشهادات المعادلة

تقبل الكلية البحرية الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمى شعبتى (الرياضيات – العلوم) بشرط حصول الطالب على 70 % فأكثر في مادة الرياضيات بالصف الثانى الثانوى

تقبل الكلية الجوية الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى بشرط أن لا يقل المجموع عن 65 % فأكثر

تقبل الفنية العسكرية الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات) فقط والقسم العلمى من الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بشرط أن يكون الطالب قد حصل على 70% فأكثر في مادتى الفيزياء والرياضيات وألا يقل المجموع الكلى عن 92% فأكثر

تقبل كلية الدفاع الجوى الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط ومن الثانوية الازهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى، بشرط ألا تقل النسبة المئوية لمادة الفيزياء والرياضيات عن 70% فأكثر و ألا يقل المجموع الكلى عن 85% فأكثر

تقبل كلية الطب للقوات المسلحة الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة العلوم) من ( الذكور ) فقط وكذلك تقبل الحاصلين على الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط ألايقل المجموع الكلى عن 95 % فأكثر

يقبل المعهد الفنى للقوات المسلحة الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمى شعبة (الرياضيات - العلوم) والحاصلين على الثانوية الأزهرية القسم العلمي وحملة الثانوية الصناعية نظام 3 و5 سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية التعليم أوالتعليم المزدوج التابع لوزارة الإنتاج الحربى فقط أومعهد الدنبسكو تخصصات ( الميكانيكا – الكهرباء ) فقط وألا يقل المجموع الكلى لطلبة الثانوية العامة عن 60 % فأكثر والثانوية الصناعية عن 75 % فأكثر ويقبل الطلبة الحاصلين على أعلى من الشهادات المذكورة فى مجالات ( الهندسة – التكنولوجيا ).

ويمكن زيارة موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الإنترنت للتعرف على المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها ، وأيضا معرفة شروط السن وكافة التفاصيل على الموقع https://tansiq.mod.gov.eg .