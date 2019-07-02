لافروف: روسيا مستعدة لتعزيز العلاقات الثنائية مع أيرلندا

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قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا مهتمة بتحسين وتعميق أواصر العلاقات الثنائية مع أيرلندا.

وأضاف لافروف، في تصريحات أدلى بها خلال اجتماعه مع نظيره الأيرلندي، سيمون كوفيني، حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، "لم يعقد اجتماع (وزراء خارجية) على هذا المستوى منذ ستة أعوام، ورغم ذلك أبقت الوزارتان على العلاقات على مستوى النواب ومدراء الأقسام".

وأشار لافروف إلى أن العلاقات بين البرلمان الروسي والأيرلندي كانت تتطور بشكل مكثف معربًا عن ترحيبه بذلك.

وأوضح أن هذا الاجتماع يعد فرصة يجب اغتنامها للنظر فيما يمكن إضافته لإقامة علاقات ثنائية رغم العقبات التي تسيطر على العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.