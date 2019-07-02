لاريجانى: على ترامب إدراك أن الإيرانيين يتكاتفون إن تعرضوا لتنمر

قال رئيس البرلمان الإيرانى علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغى على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إدراك أن الإيرانيين يصبحون أكثر تكاتفا عندما يواجهون تنمرا.

وأعلنت إيران أمس الاثنين أنها كدست كمية من اليورانيوم منخفض التخصيب تتجاوز الحد المسموح به فى الاتفاق النووى لعام 2015 مما دفع ترامب إلى التحذير من أن إيران "تلعب بالنار".

وقال لاريجاني فى تصريحات نقلها التلفزيون فى بث مباشر "على السيد ترامب إدراك أنه عندما يتحدث أحد بلغة تنم عن التنمر ضد أمة متحضرة فإنها تصبح أكثر تكاتفا".