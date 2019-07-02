كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كتب وليد عبد السلام

مع انطلاق منظومة التأمين الصحى فى محافظة بورسعيد كأولى المحافظات يتم فيها تشغيل المنظومة الجديدة تجريبيا أصبح للمواطن وللأسرة بأكملها حق العلاج الكامل بدون حد أقصى من الرعاية الطبية.

"اليوم السابع" تستعرض اليات الحصول على الخدمة الطبية بعد تطبيق المنظومة التى يستفيد منها 920 ألف مواطن بورسعيدى بأعلى درجات الجودة الكاملة كالتالى:

1- تم فتح 7 مستشفيات و20 وحدة صحية يمكن من خلالها للمنتفع الحصول على الخدمة.

2- يمكن للمواطنين الحصول على الخدمة الطبية الجديدة بعد التسجيل بالوحدات الصحية بحسب التوزيع الجغرافى لمحافظة بورسعيد .

3- توفر المنظومة الجديدة 7 مستشفيات كبرى وتخصصية للاحالة لتقديم خدمات الرعاية الطبية الكاملة لامواطنين .

4-يعالج المواطنين فى المنظومة وفق البرتوكولات العلاجية العالمية فى التعامل مع الأمراض المختلفة .

5- المنظومة تتحمل الإشتراكات بواقع 5% من الحد الادنى للأجر عن كل فرد فى الأسرة غير القادرة.

6- التأمين الصحى الجديد يغطى أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والاورام ويوفر العلاج بدون أى تكاليف مادية.

7- توفر المنظومة 3 ميتويات طبية من الرعاية ما يرفع كفاءة الخدمة للمواطنين الى أعلى المستويات .

8- تمنح المنظومة الجديدة سكان بورسعيد شهرين كمهلة للتسجيل للحصول على الخدمات الطبية

9- يتولى تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة 3 هيئات أولها هيئة التأمين الصحى الشامل التى تتولى إدارة وتمويل نظام التأمين الصحى ، وثانيها هيئة الرعاية الصحية المسئولة عن تقديم الخدمة الصحية،وثالثها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية المسئولة عن معايير اعتماد المنشآت الصحية.

10 - ينفذ القانون على 6 مراحل وتتم المرحلة الأولى فى محافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء فى الفترة ويتم الانتهاء منها بحلول عام 2020 .

11- منظومة التأمين الصحى الشامل اجباريا لجميع المواطنين خاصة المقيمين داخل الجمهورية.

12- المنظومة اختيارية المقيمين خارج مصر، وبنفس المعاملة التى يعامل بها المصريين فى بلد الزائر الاجنبى فى مصر.

13 - تقوم هيئة التأمين الصحى الجديدة بتمويل خدمات النظام عن طريق التعاقد مع مقدمى خدمات الرعاية الصحية، والأنظمة العلاجية التى تشملها هيئة الرعاية.

14- المنظومة الجديدة لها حق استبعاد أى من مقدمى الخدمة فى حالة ثبوت تقصيره، أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات هيئة الاعتماد والجودة.