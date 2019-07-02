كوريا الجنوبية تبحث مع واشنطن سبل إعفاء بيونج يانج من بعض العقوبات

سول (أ ش أ)

قال مسئول فى وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية تتعاون بشكل وثيق مع برنامج الأغذية العالمى لتناقش مع الولايات المتحدة إمكانية إعفاء كوريا الشمالية من بعض العقوبات من أجل خطة سول لإرسال معونة من الأرز لبيونج يانج.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المسئول القول إن "الأرز فى حد ذاته لا يخضع للعقوبات، لكن استخدام سفن لنقله قد يكون متعلقا بالعقوبات".

من جهته، أكد المسئول الكورى الجنوبى أن حكومة سول ستوقع عقدا رسميا مع برنامج الأغذية العالمي، إما اليوم أو غدًا، بشأن خطتها لتوفير الأرز للشطر الشمالى .

يذكر أن استمرار الجفاف فى عدة مناطق فى كوريا الشمالية وتفشى حمى الخنازير الإفريقية فى البلاد، قد يضر بحصاد المحاصيل لهذا العام وقطاع الماشية ما يضع مزيدا من الضغط على الإمدادات الغذائية فى البلاد.

وبحسب (يونهاب)، تبرعت كوريا الجنوبية - مطلع الشهر الجارى - بمبلغ 8 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمى ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" للمشروعات التى يقومون بها فى كوريا الشمالية لدعم تغذية الأطفال والحوامل وتقديم الرعاية الصحية لهما.