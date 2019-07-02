كوربين يدعو لتحقيق حول التشكيك فى قدرته على تولى منصب رئيس الوزراء ببلاده

رويترز

دعا زعيم حزب العمال البريطانى المعارض جيريمى كوربين (70 عاما) لإجراء تحقيق مستقل بشأن تقرير لصحيفة تايمز نقل عن مسؤولين كبار غير محددين إنهم يشعرون بقلق من أنه أضعف بكثير من أن يتولى منصب رئيس وزراء بريطانيا.

وكتب كوربين خطابا لمارك سيدويل أمين مجلس الوزراء ورئيس الخدمة المدنية قال فيه "هذا الأمر يقوض حتما الثقة فى مبدأ حيادية الخدمة المدنية الذى لا غنى عنه لكى تؤدي ديمقراطيتنا مهامها على نحو صحيح".

وأضاف "أحثكم على التأكد من إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل وليس الذى يجريه مكتب رئيسة الوزراء."

وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماى إن التحقيق هو مسؤولية مكتب رئيسة الوزراء.

وقال لرويترز "مكتب رئيسة الوزراء يجرى تحقيقا...إذا نجحنا فى تحديد أى فرد مسؤول فسوف نتخذ إجراء تأديبيا".