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قيود هندية على طريق سريع لتأمين الحجاج الهندوس تثير غضب سكان كشمير

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:34 م
قيود هندية على طريق سريع لتأمين الحجاج الهندوس تثير غضب سكان كشمير هندوس
رويترز

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يشعر سكان منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة فى الهند بالغضب بسبب قيود فرضتها الحكومة على مرور السيارات المدنية على طريق سريع يربط بين المنطقة المتنازع عليها وبقية الهند بهدف تأمين حجاج هندوس.

وسيشهد موسم الحج الهندوسى أمارناث ياترا الذى يستمر 6 أسابيع سفر مئات الآلاف من الحجاج الهندوس على الطريق إلى كهف مقدس فى كشمير التى تشهد تمردا وكانت سببا فى العداء المستمر بين الهند وباكستان منذ عقود.

وجاء فى أمر أصدره قائد شرطة المرور ألوك كومار واطلعت عليه رويترز أنه غير مسموح بمرور السيارات المدنية إلا التى تقل الحجاج الهندوس فى مسافة مئة كيلومتر من الطريق تربط وادى كشمير الجبلى بالسهول الهندية.

وستسمح الشرطة بمرور المدنيين المحليين خلال فترة مسائية مدتها ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وقال أحد السكان ويدعى بشير أحمد إنه قضى 20 ساعة تقريبا في السفر بين مدينتي سريناجار وجامو التي أجرى فيها ابنه فحوصا طبية. واضاف أن الرحلة بين المدينتين تستغرق في العادة ست ساعات.

 

 


الهندوس

الهند

كشمير

حجاج هندوس

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