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فيديو..مشجع من مدغشقر: الأهرامات أبهرتنى والإجراءات الأمنية والتنظيمية رائعة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:42 م
فيديو..مشجع من مدغشقر: الأهرامات أبهرتنى والإجراءات الأمنية والتنظيمية رائعة انتومى ليو مشجع من مدغشقر
الإسكندرية جاكلين منير وأسماء على بدر

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قال انتومى ليو مشجع من مدغشقر، إنه زار عدد من الأماكن السياحية فى مصر، أثناء فترة إقامته لمؤازرة فريقة ضمن المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ونالت إعجابه للغاية، مثل مكتبة الإسكندرية، والكورنيش، وأهرامات الجيزة، وهى من أفضل الأماكن السياحية التى زارها لضخامتها وهيبتها .
 
واضاف ليو لـ"اليوم السابع"، أن الإجراءات التنظيمية الخاصة بتنظيم كأس الأمم الأفريقية، والإجراءات الأمنية رائعة، مشيرا إلى أن مقر توثيق التذاكر بالإسكندرية ساعده فى حجز التذاكر.
 
يذكر أن بطولة الأمم الأفريقية تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو 2019، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة، حيث تستضيف محافظة الإسكندرية، مباريات المجموعة الثانية، والتى تضم كل من نيجيريا، بروندى، غينيا، مدغشقر، على ملعب استاد الإسكندرية الرياضى .
 
 

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بطوله امم افريقيا

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كاس الامم الافريقيه

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